Edición del miércoles, 04/ago/2021

Primera Nacional:
Villa Dálmine jugará el sábado en Puerto Madryn, con arbitraje de Fabricio Llobet

El plantel viajará el viernes rumbo al Sur. Franchini deberá improvisar nuevamente en el lateral derecho por las lesiones de Moyano y Lando. El empate en Mendoza ante Independiente Rivadavia y, sobre todo, la victoria del pasado sábado frente a Atlético de Rafaela han oxigenado el presente de Villa Dálmine, que, incluso, salió del último puesto de la Zona B, lugar al que postergó a Guillermo Brown de Puerto Madryn, su próximo rival. El Violeta se estará presentado el sábado desde las 15.30 horas en el estadio "Raúl Conti" de la ciudad chubutense, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la segunda rueda de la Primera Nacional. Para este encuentro fue designado el árbitro Fabricio Llobet, con quien Villa Dálmine no ha obtenido grandes resultados: en ocho partidos con este referee, cosechó una victoria, tres empates y cuatro derrotas. En esta oportunidad, en el Sur del país, Llobet estará acompañado de los asistentes Alejandro Scheneller y Mariano Ascenzi, mientras el cuarto árbitro será Sergio Testa. Para este compromiso frente a Guillermo Brown, el DT Marcelo Franchini deberá volver a improvisar en el lateral derecho, dado que no podrá contar ni con Santiago Moyano (sufrió una distensión muscular ante Rafaela) ni con Facundo Lando (se resintió del desgarro sufrido ante Ferro Carril Oeste). Mientras Franco Flores sigue separado del plantel (no ha acordado la rescisión de su contrato). En este marco, todo indica que Maximiliano Pollacchi volverá a ocupar el costado derecho de la defensa y que Zaid Romero formará zaga central junto a Rodrigo Cáseres. Otra alternativa, aunque mucho menos probable, sería que Laureano Tello ingrese a cubrir el lateral, tarea que ya ha realizado alguna vez con Felipe De la Riva. JUVENILES Después de la suspensión que se dio el pasado sábado, las divisiones juveniles de Villa Dálmine estarán enfrentando hoy a Quilmes por la sexta fecha del Torneo de Primera Nacional de AFA. Las categorías mayores serán locales en el Predio Héctor Fillopski desde las 10 de la mañana, mientras las menores jugarán como visitantes, también desde las 10.00.

FABRICIO LLOBET DIRIGIÓ OCHO VECES AL VIOLETA, QUE SOLO OBTUVO UNA VICTORIA BAJO SU ARBITRAJE. NO SE PROGRAMÓ LA PRIMERA D Aunque estaba planificado que el Torneo Clausura comience inmediatamente después del Apertura, todavía no se conoció la programación de la Primera D y tampoco se realizaron las correspondientes designaciones arbitrales para la categoría. De esta manera, la menor de las divisionales vuelve a entrar en el terreno de la incertidumbre respecto a su desarrollo y, al mismo tiempo, este nuevo impasse es otra vez acompañado por rumores de incorporación de nuevos clubes a la Primera D. Para Puerto Nuevo, el Torneo Clausura será la oportunidad de conseguir el ascenso directo. Claro: para ello deberá repetir lo que hizo en el Apertura que finalizó el domingo con empate 0-0 frente a Central Ballester en cancha de Atlas. ADRIÁN MARTÍNEZ, SIN COPA Ayer se completaron los Octavos de Final de la Copa Libertadores de América: Fluminense le ganó 1-0 como local a Cerro Porteño y se quedó con el global por 3-0, convirtiéndose ahora en el rival de Barcelona de Guayaquil en los Cuartos de Final. En el conjunto paraguayo volvió a jugar el campanense Adrián Martínez: el delantero de nuestra ciudad ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo en reemplazo de su compatriota Federico Carrizo, cuando el Ciclón de Barrio Obrero ya perdía 1-0. De esta manera, ya no quedan campanenses en la Copa Libertadores, dado que, anteriormente, Racing Club y Leonardo Sigali se habían despedido en Octavos de Final a manos del San Pablo de Brasil.

