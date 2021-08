» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 04/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Fútbol:

No se programó la Primera D









Aunque estaba planificado que el Torneo Clausura comience inmediatamente después del Apertura, todavía no se conoció la programación de la Primera D y tampoco se realizaron las correspondientes designaciones arbitrales para la categoría. De esta manera, la menor de las divisionales vuelve a entrar en el terreno de la incertidumbre respecto a su desarrollo y, al mismo tiempo, este nuevo impasse es otra vez acompañado por rumores de incorporación de nuevos clubes a la Primera D. Para Puerto Nuevo, el Torneo Clausura será la oportunidad de conseguir el ascenso directo. Claro: para ello deberá repetir lo que hizo en el Apertura que finalizó el domingo con empate 0-0 frente a Central Ballester en cancha de Atlas.

EL PORTUARIO CERRÓ EL DOMINGO EL APERTURA CON EMPATE 0-0 ANTE BALLESTER (FOTO: PRENSA CENTRAL BALLESTER).



Fútbol:

No se programó la Primera D

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: