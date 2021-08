Cayó 20-6 como local por la primera fecha de la Tercera División de la URBA. Después de 20 meses sin competencia oficial, el Club Ciudad de Campana volvió a la acción en el Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Por ello, el resultado, aunque negativo, fue meramente anecdótico. El Tricolor cayó 20-6 ante Los Pinos como local, en un partido que ganaba 3-0 al término del primer tiempo (penal convertido por Juan Calvi). Y que a los 20 minutos del complemento estaba 6-6 (otro penal de Calvi para el CCC). Sin embargo, dos tries casi consecutivos de la visita (a los 23 y 28 minutos) sentenciaron el pleito. Para este debut, el head coach Sebastián García alistó a Alan González, Nicolás Fernández, Santiago Sauton; Patricio Mego, Leo Correa; Diego Colque, Matías Flammini, Javier Pérez Caffarena; Facundo Cerda, Juan Calvi; Franco Velásquez, Enrique Peralta, Carlos Díaz, Luca Dearmas; y Nazareno Alaguibe. Los demás resultados de esta primera jornada fueron: Banco Hipotecario 17-18 Municipalidad de Vicente Lopez; Varela Jr. 59-7 Ezeiza RC, Beromama 23-17 Náutico Arsenal Zárate, Porteño 68-8 San José y Los Molinos 52-20 Tiro Federal de Baradero. Por la segunda y próxima fecha de este campeonato de Tercera División, el CCC visitará a Los Molinos. La jornada se completará con San José vs Beromama, Arsenal Zárate vs Varela Jr, Ezeiza vs Banco Hipotecario, Vicente López vs Los Pinos y Tiro Federal de Baradero vs Porteño. Por su parte, el debut de la Intermedia fue con victoria: 26-17 sobre Los Pinos, el pasado sábado, en la previa al encuentro de Primera División.

EL ENCUENTRO SE DISPUTÓ EN LA CANCHA DE CHICLANA Y LUIS COSTA.



Rugby:

Derrota de Ciudad en su debut ante Los Pinos

