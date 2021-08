P U B L I C





Fue el 5 de agosto de 1981. Financiado por la Fundación Esso, fue construido sobre un terreno donado por la municipalidad de Campana. "Cuando entré por primera vez no salía de mi emoción, ¡estábamos en el primer mundo!", comenta la Licenciada en Química Alicia De León. Pandemia y vacuna-torio mediante, durante las últimas semanas miles de campanenses ingresaron por primera vez al emblemático de la calle San Martín que hoy cumple 40 años. Todas las administraciones, como la vida misma, tienen sus luces y sus sombras. Que Campana cuente con una Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional se debe, en parte, a la iniciativa del radical Calixto Dellepiane, ocho veces electo intendente, quien visionaria y prematuramente cediera la manzana de San Martín; entre Liniers, Del Pino y Rawson, entonces perteneciente al municipio. De no haber sido así, perfectamente la Regional podría haberse radicado definitivamente en Zárate. Finalmente denominación "Delta", posiblemente haya sido una salomónica denominación para limar asperezas e incluir a nuestros vecinos. Lo cierto es que en los años 70´s, Campana y Zárate eran una Delegación que dependían de la Facultad Regional General Pacheco, y las sedes de ambas ciudades funcionaban en edificios prestados. "En Campana arrancamos en un Jardín de Infantes… había que ver a los futuros ingenieros tomando clases sentados en sillitas y mesitas para niños", recuerda la Licenciada en Química Alicia De León, una de las profesoras fundadoras y agrega: "Imagináte que las prácticas las hacíamos en los laboratorios de la escuela Normal, o a veces en Pacheco… cuando entré por primera vez no salía de mi emoción, ¡estábamos en el primer mundo!". Rodeada por terrenos baldíos y unas pocas construcciones bajas; la manzana donada por la municipalidad comenzó a cobrar una inusitada actividad para el lugar y para la época. La obra fue financiada por la Fundación Esso, que contrató a uno de los estudios "top" de ese entonces: Sanchéz Elías - Peralta Ramos - Agostini, quienes se encargaron del diseño y del proyecto. La obra duró sólo un año y medio. La dirección estuvo a cargo del arquitecto Miguel Hall y el Sobrestante fue el Maestro Mayor de Obras Agustín Duff, hoy a la cabeza de ADE Construcciones. "Fue una obra muy prolija en términos de documentación: todos los gremios y especialidades tenían descripciones al detalle de todo lo necesario... prácticamente no había dudas a consultar". De aquella época, en algún rincón de su casa Duff todavía conserva el voluminoso pliego de especificaciones técnicas que consultó a diario, y un pequeño tesoro: la cafetera de la oficina del obrador, que todavía funciona. "A medida que avanzaba la obra, íbamos mudando todo… hasta que en un momento no había lugar a donde mudarse. Hubo que desarmar todo y me la dieron" recuerda con una sonrisa. A Duff se le encienden los ojos cuando describe los detalles de la obra, particularmente cuando habla del hormigón utilizado. De hecho, había una planta montada en el lugar para abastecer a la obra: "Son terribles columnas de 30 x 60, y hierros del 25… no sé, pero para mí con todo eso se podría seguir varios pisos más para arriba. Incluso la estructura del tanque de agua se hizo con un encofrado deslizante, un espectáculo poco frecuente para la época". A pesar de la prolijidad de la obra, y como en toda obra, hubo imprevistos: "Era un sábado a la tarde y estábamos hormigoneando. Es una tarea que no puede parar… y viene un muchacho a avisarme que nos habíamos quedado sin cemento. Una catástrofe. Fue entonces que se me ocurrió ir al corralón de Giuseppe "Pepino" Graziosi, que estaba en Perón y Falucho. Yo puse la cara porque era el único de Campana en la obra. Así fue que Graziosi me fió 50 bolsas de cemento a las 4 de la tarde de un sábado y zafamos". Al frente, sobre San Martín, la recepción y el auditorio. A la izquierda, sobre Del Pino, las aulas. A la derecha, sobre Liniers, los generosos laboratorios del doble altura. Y al fondo, sobre Rawson, las dependencias administrativas. Todo asociado por el patio central y galerías semicubiertas: una de las sedes regionales de la UTN más emblemáticas del país, con un edificio pensado y diseñado para tal fin. "La estructura, de clara concepción brutalista, tiene secciones de hormigón importantes... y es cierto que permitiría continuar para arriba" coincide con Duff, el arquitecto Jorge Bader. "El concepto del edificio fue novedoso. Hay estructuras industriales de ese tipo, pero no dentro de la ciudad... Cuando se inauguró yo estaba recién recibido. Había vuelto a Campana, y era un lugar de peregrinación para quienes estábamos en el tema de la construcción. Íbamos a verla porque a todos nos producía una gran curiosidad. Una obra muy organizada, muy estructurada, lo cual también era una cosa atípica en una ciudad hasta entonces plagada de casas levantadas por albañiles espontáneos. La concepción del diseño integrado hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia en términos de impronta racionalista. Semejante mole, en medio de un descampado… Lo fue entonces, y hoy continúa siendo uno de los hitos arquitectónicos que atesora la ciudad", concluye el actual Director General de Planea-miento, Obras Particulares y Catastro de la Municipalidad de Campana.

