Más de 625 millones de pesos para sostener la producción y el trabajo en Campana

"Pusimos todo nuestro esfuerzo durante los peores momentos de la pandemia y ahora es momento de salir adelante" aseguró el referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, quien detalló la fuerte inversión de la Provincia en créditos y ayuda a vecinos, comercios y Pymes de la ciudad. La importante inversión y estímulo a la producción durante la pandemia fue una de las claves del sostenimiento de miles de puestos de trabajo en nuestra ciudad, durante los peores meses de la pandemia, donde las restricciones sanitarias afectaron la economía en los distintos rubros y sectores. Así lo reflejan los últimos datos emitidos por la Provincia, donde se detallan unos $625.819.764 en asistencia a Pymes y emprendedores locales, a través de programas de financiamiento para la Producción y la Inclusión, como Financiera MiPymes, Provincia Microcréditos, Reactivación Pyme y Tarjeta Procampo. "Fueron más de 37 millones de pesos en líneas de financiamiento para inversión productiva a tasa fija, otros más de 515 millones destinados a capital de trabajo, descuento de documentos y de echeqs, refinanciación de deudas y prefinanciación de exportaciones. También se otorgaron casi 54 millones en microcréditos para trabajadoras y trabajadores independientes, mientras que con la Tarjeta agropecuaria se financiaron bienes de capital, insumos y combustible a tasas y plazos especiales por más de 19 millones de pesos" explicó la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Soledad Calle. No obstante, la dirigente lamentó que "mientras ayudábamos a gestionar para Campana todas las políticas activas de la Nación y la Provincia, incluyendo los REPRO y el ATP para garantizar el pago de salarios, fue notoria la gran ausencia del Municipio, que se mantuvo mirando de costado". En tanto que el principal referente del PJ-Frente de Todos en Campana, Rubén Romano, aseguró que "falta mucho en materia de recuperación, cuando una gran cantidad de vecinas y vecinos están sin trabajo. Hemos trabajado incansablemente, pero en soledad. El Municipio no ha generado un sólo dato en materia de monitoreo del empleo ni de la producción, pese a que para ello contrató a un ex espía de la SIDE, supuestamente, y gastó una fortuna en sus supuestos servicios". Por último, el profesional afirmó: "Pusimos todo nuestro esfuerzo durante los peores momentos de la pandemia y ahora es momento de salir adelante. Estamos comenzando a superar la pandemia gracias al avance de la campaña de vacunación. Hay sectores que todavía no han sido alcanzados por la reactivación, pero los que sí están pudiendo trabajar muestran datos muy positivos. Junto al Gobernador Axel Kicillof y al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, seguiremos trabajando para sumar Campana al nuevo escenario de la Argentina".



Romano y Calle expusieron la fuerte inversión de la Provincia en el sostenimiento productivo.



Más de 625 millones de pesos para sostener la producción y el trabajo en Campana

