Efemérides del día de la fecha, 5 de Agosto

DÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO Esta fecha fue elegida por ser el día de Nuestra Señora de las Nieves, patrona de los Antárticos, en el calendario cristiano. La Dirección Nacional del Antártico (DNA) fue creada, mediante la Ley Nº 18.513, en el año 1969. Dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la misma tiene el propósito de cumplir con los objetivos, políticas y prioridades de la Política Nacional Antártica a través de "la programación, el planeamiento, la coordinación, la dirección, el control y la difusión de la actividad antártica argentina"; asimismo, coordina con el Instituto Antártico Argentino (IAA) el desarrollo y la divulgación, a nivel nacional e internacional, de investigaciones científicas y técnicas en la Antártida.



SE REALIZA LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS RÍO 2016 Sucedió hace 5 años en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde miles de espectadores pudieron apreciar un pedazo de la cultura y la historia de Brasil a la vez que disfrutaron las voces de los cantantes Caetano Veloso, Gilberto Gil, Anitta, Elza Soares y Zeca Pagodinho, entre otros. A su vez, se realizó el tradicional desfile de atletas de las 207 delegaciones; en ese entonces, nuestro país fue representado por 213 deportistas y el mítico basquetbolista Luis Scola fue el abanderado; cabe agregar que en la ceremonia de clausura la judoca Paula Pareto fue la abanderada. A lo largo de los Juegos Olímpicos, Argentina obtuvo 3 medallas de oro y 1 de plata ubicándose en el puesto 27 del medallero olímpico. La primera medalla dorada la ganó "La Peque", tras vencer a la judoca coreana Jeong Bo-Kyeong, lo que la convirtió en la primera deportista en subirse a lo más alto del podio: "Estoy más que feliz, no lo puedo creer. Quiero agradecer la buena energía de toda esta gente que vino a verme". Unos días después, Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli conquistaron la clase Nacra 17 de vela y luego "Los Leones" le ganaron a Bélgica 4 a 2 y le dieron la tercera medalla de oro al país. Finalmente, el tenista Juan Martín del Potro se colgó la medalla de plata después de caer ante el británico Andy Murray. Asimismo, la selección masculina de vóley, básquet y rugby 7, "Las Leonas", Yamil Peralta y Alberto Melián (boxeo), Melisa Gil (tiro), Emiliano Grillo (golf), Patricia Bermúdez (lucha libre), Yago Lange y Klaus Lange (vela) y Matías Albarracín (Equitación) recibieron diploma olímpico.



SE LANZA "IN MY PLACE" Un día como hoy en el año 2002, "Coldplay" lanzaba el sencillo "In my place". Perteneciente al álbum "A Rush of Blood to the Head" (2002) y compuesto por la banda británica, la canción es acerca de "cómo uno es arrojado al mundo, como obtienes tu posición, en la manera en que te ven y que uno debe aceptarlo" manifestó Chris Martin.



Efemérides del día de la fecha, 5 de Agosto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: