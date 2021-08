Avanzarán en la aplicación de segundas dosis contra Covid-19 con esquemas combinados

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, junto a su par porteño Fernán Quirós y bonaerense, Nicolás Kreplak, anunció ayer que en base a los datos preliminares de los análisis interinos del estudio colaborativo de intercambiabilidad de vacunas contra la COVID-19 y la experiencia internacional, se ofrecerá para completar esquemas una de las siguientes combinaciones: Sputnik V (componente 1) y AstraZeneca; Sputnik V (componente 1) y Moderna, y AstraZeneca y Moderna. La decisión se tomó durante una reunión encabezada por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y cuenta con el aval del Comité de expertos, la Comisión Nacional de Inmunizaciones y el Consejo Federal de Salud. El estudio, que cuenta con la cooperación del Fondo Ruso de Inversión Directa, se está llevando a cabo en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba, La Rioja y San Luis para estudiar esquemas heterólogos con las diferentes vacunas contra COVID-19 disponibles en el país con el objetivo de evaluar su inmunogenicidad y seguridad. Esto permitirá completar esquemas en forma más rápida, sobre todo en mayores de 50 años y aprovechar las oportunidades de vacunación en un contexto de aumento de la circulación mundial de la variante Delta que posee una gran capacidad de transmisión. "Atento a la importancia que tiene completar los esquemas en el marco del riesgo potencial que genera una circulación de la variante Delta, y que agosto es el mes de las segundas dosis, es que estamos, a partir de la evidencia, en condiciones de avanzar con la intercambiabilidad de diferentes vacunas, empezando con la posibilidad de combinar Sputnik V con Moderna y con AstraZeneca, mientras que quienes se vacunaron con Sinopharm continuarán los esquemas homólogos", dijo Vizzotti y precisó que "a partir de mañana las jurisdicciones están en condiciones de implementar la estrategia según su planificación". Por otra parte, la ministra explicó que "la estrategia se va a iniciar con las personas que tienen más tiempo desde la primera dosis, mayores de 50 años y personas con comorbilidades, a los cuales se les va a ofrecer la intercambiabilidad para que puedan optar en forma voluntaria", y agregó que "si hay alguien que prefiere esperar para completar su esquema homólogo, o sea con la misma vacuna que inició, eso no es ningún inconveniente. Se espera y se lo va a citar". La decisión se toma en base a la primera evidencia preliminar local obtenida por la Ciudad de Buenos Aires, cuyos estudios están más avanzados en la etapa inicial, y por la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, Vizzotti indicó que "es la etapa inicial de un estudio con el que se irán realizando análisis interinos periódicos para continuar generando evidencia local y tomando decisiones". El estudio colaborativo, aleatorizado, abierto, multicéntrico y adaptativo de no inferioridad que está en curso en el país es coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el CONICET. En cuanto a la seguridad, al momento no se registraron efectos adversos graves en ninguno de los grupos. La mayoría de los eventos informados son los ya conocidos y asociados a la vacunación tales como dolor en el sitio de aplicación, cefalea y astenia (cansancio). Por otra parte, la respuesta de inmunogenicidad de la combinación de vacunas resulta similar a los esquemas homólogos. La información preliminar local se suma a la evidencia internacional, a saber: el primer estudio mundial de combinación entre la vacuna AstraZeneca y el primer componente de la vacuna Sputnik V en la República de Azerbaiyán, y los desarrollos de Reino Unido y Alemania para la combinación de AstraZeneca y Moderna que obtuvieron resultados favorables. La muestra del estudio colaborativo y federal plantea la incorporación de al menos un total de 1.800 participantes de las jurisdicciones mencionadas e incluye a voluntarias y voluntarios mayores de 18 años vacunados con una dosis de vacuna Sputnik V, AstraZeneca o Sinopharm hasta 60 días previos a su enrolamiento, con y sin factores de riesgo identificados para COVID-19 que permanezcan en la jurisdicción donde se inició su estudio hasta el final del mismo. Las distintas combinaciones de vacunas están siendo evaluadas en el ensayo clínico que permite demostrar que la respuesta es similar a la de los esquemas homólogos ya establecidos. Esto se logra a través de la evaluación comparativa de su inmunogenicidad y reactogenicidad (efectos adversos).



Fuente: https://www.argentina.gob.ar/

Avanzarán en la aplicación de segundas dosis contra Covid-19 con esquemas combinados

