Paraná Guazú embarcado: Semana sumamente floja a nula con respecto al pejerrey. Esta semana estuvimos recorriendo distintos puntos del Guazú sin respuestas efectivas de piques. En cuanto a la pesca variada, en estos momentos, se encuentra con respuestas de bagres amarillos, blancos y lindos pati. Con respecto al bagre de mar, se continúa con buenas capturas, siempre y cuando se encarne con sardinas. No todas las embarcaciones pescan, solo las que hacen bien los deberes.

Muelles y costas: Semana que viene muy floja a nula con respecto al pejerrey desde los muelles. La pesca variada lo mejor pasa por bagres amarillos, porteñitos, bagres blancos y lindos pati.

Doradito: Esta semana sin respuestas en lo que al pejerrey se refiere, con buenas ofertas de bagres amarillos, blancos y pati por la zona.

Isla Botija / Puerto Constanza: De embarcado y en busca de pejerreyes solo se logran un par con brazoladas largas y realizando encarnes con isocas. La variada de piel como en todo el Guazú con ofertas de bagres y pati.

Pasaje Talavera: Buena la variada de piel con lindos ejemplares de pati, bagres y porteñitos, los que se logran solamente con pulpitos de lombrices en los anzuelos. En los pozones, respuestas de bagres de mar, especie esta que se adelantó su ingreso por lo menos dos meses.

Cinco bocas: Por las noticias que tenemos de la zona, el pejerrey esta semana estuvo muy inactivo dándose solamente algunas capturas esporádicas. En lo que respecta a la variada en general se puede hablar de lindos pati, bagres amarillos y blancos.

Isla La Paloma: Esta semana estuvimos en esta zona en busca de pejerreyes, en donde en realidad no pudimos dar con ellos habiendo realizado varias gareteadas en distintos sectores y no habiendo recibido ni un solo movimiento de boyas. La pesca variada de temporada es con bagres, porteñitos y pati.

Río Gutiérrez: Estuvimos en las inmediaciones de la boca del Gutiérrez y el Paraná Bravo en donde solo pudimos dar con un par de pejerreyes en brazoladas largas y realizando encarnes con isocas. La pesca de fondo o variada se encuentra con lindos bagres amarillos, porteñitos y pati.

Paraná Bravo: Esta semana recorrimos gran parte del Paraná Bravo en busca de pejerreyes, de los cuales solo pudimos dar con cinco capturas de ellos en la modalidad de flote. Las cinco capturas las logramos con encarnes realizados con isocas y en brazoladas de entre los 25 y 40 centímetros. La pesca variada continúa con la oferta de bagres amarillos y pati de lindos portes.

Isla Juncal y Juncalito: Sumamente floja esta semana la pesca de pejerrey por la zona. No se justifica el viaje.

Carmelo, Uruguay: Desde la otra orilla del río Uruguay el amigo y colaborador Cristian Banchero me hace llegar su informe semanal: "Hola Luis te comento que por acá el pejerrey desapareció, hay muy poco pejerrey que a la costa no arrimó nunca. Los datos que tengo es que el pejerrey anda de Colón para arriba o de Paysandú de nosotros. Dicen que hay cardúmenes de pejerreyes allá arriba, que nunca habían sacado. Con respecto al bagre de mar, fue algo nunca visto la cantidad que entró y en estos momentos hay un gran cardumen de Montevideo para abajo que cuentan que es histórico. Bueno Luis un saludo y un gran abrazo".

Villa Paranacito prov. Entre Ríos: El amigo y guía de pesca Gustavo Ramondegui me hace llegar su informe de la zona: "Hola Luis cómo estás, bueno con respecto al pique sobre el río Uruguay saliendo de la zona de Villa Paranacito la verdad que estos últimos días estuvo bastante flojo, no estuvo mal del todo pero no es lo ideal. Los pejerreyes están picando bastante flojos, muy suaves, nos son llevadas francas si no estás muy atento a las boyas la verdad que los perdes. Lo que notamos al eviscerar un par de pejerreyes que dentro de los estómagos están llenos de caracolitos y de conchillas por eso no están picando arriba están comiendo a fondo. Se ve que a lo que se enfrió tanto el agua se fue abajo y está comiendo abajo a ras del fondo. Calculo que ahora en donde estabilice un poquito la temperatura de vuelta va a entrar a mejorar. Esperemos que así sea porque ya nos queda el último mes o mes y pico para darle al pejerrey y buscar los últimos matungos de la temporada. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana".

Esquina –Corrientes: Nuestro amigo Jorge Baldi de hostería Costa Corrientes esto me dice. "Hola Luis María, un saludo para vos y todos los seguidores del Semanario del Pescador. Con respecto al río continúa bajando, pero nosotros acá desde mi hostería Río Corrientes podemos salir tranquilamente al Paraná, no tenemos problemas por la bajante del río. Si tienen problemas los que están desde el puerto de prefectura hacia arriba por el río Corrientes, que no hay prácticamente agua, porque el río Corrientes ha desviado su cauce y solamente cuando crece mucho pasa el agua por el frente de Esquina. Actualmente el máximo de agua del río Corrientes está pasando por el arroyo del medio y sale al Paraná antes de Esquina, por ello toda la gente de Casa Blanca y todas las hosterías que están hacia el norte tienen que largar en el puerto las embarcaciones porque no pueden navegar frente al balneario ahí en Esquina. Normalmente, igual salimos a pescar, en este momento tenemos mucho pique de dorados pero chicos no hay dorados de buen porte por ahora, pero bueno siempre se saca dorado y bogas siempre están saliendo. De momento es lo que te puedo decir Luis María así que te envío un fuerte abrazo".

Concepción del Uruguay, prov. Entre Ríos: Como todas las semanas Pablo Fender desde Concepción del Uruguay me hace llegar su informe donde me cuenta que: "Hola Luis María muy buenas noches para vos y todos los amigos del Semanario del Pescador, te comento con respecto a la pesca que el pique sigue flojo en líneas generales. Lo único que repuntó un poquito es la variada compuesta principalmente por bagres amarillos, picudo, bagres blancos y pati, mejoro un poco porque como te comentaba en semanas anteriores había días que hasta costaba encontrar algo de variada, pero bueno en estos últimos días se vio una mejora. En cuanto al pejerrey sigue muy flojo, eso no ha cambiado en toda la temporada, no tuvimos una buena pesca de pejerrey. Se han dado algunas capturas en la modalidad de embarcado pero te diría que no más de dos otros ejemplares por lancha, así que bueno esa pesca también sigue muy floja. Con respecto al río, bajó bastante, la altura de hoy frente al puerto local era de un metro con aguas en bajante, arriba de la represa hay muy poca agua también estando la mayoría de los puertos en un metro a un metro cincuenta como máximo, el lago está en treinta y tres cuarenta es decir está bastante bajo, así que te diría que la altura del río en estos días que van a continuar va andar en un metro a metro veinte no creo que repunte. Así que bueno Luis este es el informe de la pesca y estado del río en estos días espero poder enviarte un mejor informe la semana entrante, un fuerte abrazo".

Río de la Plata sur Berisso: El guía y amigo Fernando Sánchez esto me comenta de la pesca en la zona: "Hola Luis María y amigos Pescadores, desde Berisso como cada semana les informo el resultado de las últimas salidas de pesca. La pesca sigue bastante irregular, el pejerrey come muy sutil con llevadas muy suaves y al momento de clavar suelta la mojarra. No obstante, cuando el pique se activa la pesca se pone entretenida, con capturas de pejes grandes, medianos y chicos. La pesca se está dando a unos 10.000 metros de la costa en la zona de la Rada del Puerto entre 8 y 10 metros de profundidad. Las líneas utilizadas son de 2 o 3 boyas destacándose la bigotera con el 80% de las capturas. Así que amigos nos queda todo Agosto y Septiembre para seguir disfrutando de esta pesca que esperemos se acomode un poco más".

Concordia – Entre Ríos: Desde la hermosa Concordia el amigo y guía de pesca Cacho Toller esto me comenta: "Hola Luis María y amigos del Semanario del Pescador con respecto a la pesca entre semana (de lunes a viernes) está moviendo lindo el río y hay lindos dorados. Generalmente los sábados y domingos baja el río porque no genera la represa y se corta un poco el pique y más si hay un poco de viento que no nos deje garetear. La verdad se complica, pero te reitero de lunes a viernes está muy bueno, están saliendo lindos dorados con carnadas y con señuelos y además el agua está limpia que es lo principal y como te comentaba en esta zona está en muy buena altura el río Uruguay. Un gran saludo para todos".

