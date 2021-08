» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 05/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Karting:

Los hermanos Panetta tuvieron otro gran fin de semana en la Copa Rotax Buenos Aires









Bautista y Santino fueron los mejores en la Súper Fecha que se disputó en Ciudad Evita y lideran sus respectivas categorías. Además, también tuvo actividad el tío Federico, quien terminó 2º en la DD2. El pasado fin de semana se desarrolló el Evento #5 de la Copa Rotax Buenos Aires: una Súper Fecha que se llevó adelante en el kartódromo "Rubén Luis Di Palma" de Ciudad Evita, donde los hermanos Bautista y Santino Panetta volvieron a brillar, cada uno en su respectiva categoría. En Micro Max, Bautista tuvo un dominio casi absoluto a lo largo de todo el fin de semana. El sábado, cuando las competencias se desarrollaron en el trazado largo del kartódromo, en sentido horario, logró el mejor tiempo en la clasificación, ganó la Serie y posteriormente también se impuso en la Final. El domingo, en tanto, repitió en la clasificación y en la Serie, aunque no en la final: terminó 2º por detrás de Fausto Arnaudo después de una mala largada y un trompo que lo obligó a una gran remontada. Igualmente, eso no modificó la General de este Evento #6, que quedó en su poder. Y tampoco menguó su dominio en el campeonato: el piloto de nuestra ciudad suma 511 puntos, casi el doble que su escolta Martín Saa (266). En tanto, en la categoría Mini Max, su hermano Santino desarrolló la misma faena: el sábado se impuso en la clasificación, la Serie y la Final; y el domingo repitió en la clasificación y en la Serie, aunque no así en la Final, cuando llegó por detrás de Santino Dore, su gran rival del fin de semana. De esta manera, en su primera temporada en esta categoría, el campanense quedó como nuevo líder de campeonato con 384 puntos, cuatro más que Dore. El tercer Panetta que compitió este fin de semana en el kartódromo "Rubén Luis Di Palma" fue el tío Federico, quien es parte de la categoría DD2. Y el expiloto de TC2000 y el Turismo Nacional tuvo también un gran fin de semana: fue 2º en la Serie y en la Final del sábado, mientras el domingo llegó 3º en la Serie y 2º en la Final. De esa manera culminó en la segunda posición de la General del Evento #5 y se mantiene como protagonista en la pelea por el título de la DD2: con 291 puntos se ubica en el cuarto puesto por detrás de Alejandro González (374), Rafael Moro (353) y Maximiliano Merlino (336). La próxima fecha de la Copa Rotax Buenos Aires será el 21 y 22 de agosto en el Kartódromo Ciudad de Buenos Aires.

BAUTISTA PANETTA VOLVIÓ A SUBIRSE A LO MÁS ALTO DEL PODIO Y DOMINA LA MICRO MAX (FOTO: E-KART.COM.AR).





SANTINO GANÓ ESTA SÚPER FECHA Y PASÓ A LIDERAR LA MINI MAX (FOTO: E-KART.COM.AR).



