P U B L I C





Se confirmó la postergación del inicio del Torneo Clausura. Los jugadores Auriazules retornarán el próximo lunes a los entrenamientos presenciales. Sin precisiones otra vez. La Primera D está nuevamente parada en un terreno de incertidumbre respecto a la reanudación de su competencia, dado que se confirmó que habrá, al menos, dos semanas de parate antes del inicio del Torneo Clausura. Y se dice "al menos" porque todavía no se comunicó una fecha para el arranque del próximo campeonato. Se estima que sería en la segunda quincena de agosto, pero las precisiones faltan. Incluso, tampoco está claro si la divisional continuará con los mismos doce equipos que disputaron el Apertura o si se agregarán otros (¿dos? ¿cuatro?) que serían "invitados" por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La desprolijidad atenta contra cualquier planificación, justamente en una categoría que, por ser amateur, necesitaría más que cualquier otra de un calendario con precisiones. Mientras tanto, el cuerpo técnico de Puerto Nuevo dispuso que, en esta semana, los jugadores no concurran a entrenar al barrio Don Francisco, dado el "enorme sacrificio" realizado en el Torneo Apertura que los consagró campeones y que finalizó el pasado domingo con el empate sin goles como visitante frente a Central Ballester. Igualmente, cada futbolista Auriazul recibió un plan de trabajo para seguir esta semana y llegar en condiciones al lunes próximo, cuando el plantel se volverá a encontrar en la reanudación de los entrenamientos presenciales. Para ese entonces, Gastón Dearmas y sus colaboradores esperan tener mayores certezas para planificar los entrenamientos previos (especialmente en cuanto a las cargas físicas) de cara al inicio del Torneo Clausura. En cuanto a la conformación del plantel, el Potuario no ofrecería novedades: la idea del cuerpo técnico es volver a apostar por los mismos jugadores que se consagraron en el reciente Apertura. Así que, en caso de no haber salidas sorpresivas, tampoco llegarían refuerzos para ir a la búsqueda del ascenso a la Primera C.

LA INCERTIDUMBRE ATENTA CONTRA LA PLANIFICACIÓN DEL CUERPO TÉCNICO AURIAZUL.



Primera D:

Puerto Nuevo tendrá al menos dos semanas de parate

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: