Tras un partido chato, el Xeneize no falló desde los 12 pasos y avanzó a los Cuartos de Final, instancia en la que se medirá ante Patronato. Sin patear al arco en los 90 minutos, pero sin fallar desde los doce pasos cuando estuvo obligado a hacerlo, Boca Juniors volvió a eliminar a River Plate en definición por penales. Esta vez fue por los Octavos de Final de la Copa Argentina, en el encuentro disputado anoche en el estadio Ciudad de La Plata. En el arranque del juego, el Xeneize impuso su intensidad, anuló a su archirrival y contó con un Juan Ramírez que provocó la amonestación de tres jugadores Millonarios. Sin embargo, no tuvo claridad para generar situaciones de riesgo y así, pasada la media hora de juego, casi queda en desventaja (Braian Romero falló adentro del área chica al querer empujar un centro de Julián Álvarez y, tras el rebote, Bruno Zuculini elevó su media vuelta). En el complemento, los dirigidos por Marcelo Gallardo salieron mejor pisados e impusieron condiciones desde la utilización del balón, logrando construir acciones de riesgo (Zuculini y Paradela tuvieron las mejores chances, mientras De la Cruz y Romero inquietaron posteriormente con remates de media distancia). Sin embargo, River volvió a ser más irregular que peligroso y, a pesar de su mayor ambición, no pudo romper el 0-0 al que Boca se fue aferrando, camino a los penales (flojos rendimientos de Esteban Rolón y Norberto Briasco). Y como en la Copa de la Liga, los dirigidos por Miguel Ángel Russo festejaron desde los doce pasos: Rojo convirtió con jerarquía; Rossi le tapó el remate a Álvarez; Ramírez amplió diferencias; Romero pateó desviado; y Pavón fusiló a Armani. Con el 3-0 a favor de Boca llegó la única ejecución positiva de River (Martínez) y, posteriormente, Izquierdoz sentenció la historia para el delirio Xeneize. "Sé que jugamos mal por momentos. Tenemos que mejorar muchas cosas, nos estamos armando y venimos de muchos golpes que no esperábamos. Pero tenemos un grupo muy noble que ha luchado después de la injusticia de la Libertadores. (El triunfo) Se lo dedico al hincha de Boca y a los que dudan de nosotros", disparó Russo, quien ha sido especialmente apuntado por el bajo rendimiento del equipo y algunas decisiones tácticas como la postergación de los juveniles Medina y Varela. Igualmente, el DT y todo el plantel se dio el gusto de volver a eliminar a River y de avanzar a los Cuartos de Final de esta Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Patronato de Paraná.

LA CELEBRACIÓN DE IZQUIERDOZ, ROSSI, ROJO, WEIGANDT Y PAVÓN UNA VEZ CONSUMADA LA VICTORIA. SÍNTESIS DEL PARTIDO BOCA JUNIORS (0) (4): Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Diego González, Esteban Rolón, Juan Ramírez; Cristian Pavón y Norberto Briasco. DT: Miguel Angel Russo. RIVER PLATE (0) (1): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez; Nicolás De la Cruz, José Paradela; Julián Álvarez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST Milton Casco por Montiel (RP), 17m Marcelo Weigandt por Advincula (BJ) y Alan Varela por Rolón (BJ), 30m Jorge Carrascal por Paradela (RP), 32m Edwin Cardona por Zambrano (BJ), 35m Jorman Campuzano por González (BJ) y Agustín Obando por Briasco (BJ). ESTADIO: Ciudad de La Plata. ÁRBITRO: Patricio Loustau. PENALES: Para Boca convirtieron Rojo, Ramírez, Pavón e Izquierdoz. En River fallaron Álvarez (atajó Rossi) y Romero y solo convirtió Martínez. TIGRE SACÓ AL ROJO En el único duelo que quedaba pendiente de la segunda ronda de esta Copa Argentina, Tigre venció ayer 2-1 a Independiente con golazos de Pablo Magnín (de chilena) e Ijiel Protti (ex Villa Dálmine). Para el Rojo, Silvio Romero marcó el empate transitorio en este encuentro disputado en el estadio Ciudad de San Nicolás. Ahora, el Matador de Victoria deberá enfrentarse a Defensa y Justicia en Octavos de Final.

MAGNIN Y PROTTI MARCARON LOS GOLES DEL MATADOR

Copa Argentina:

Boca volvió a eliminar a River en los penales

