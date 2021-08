El secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Profesional visitó el CFP Nº405

Damián Ledesma se reunió con las autoridades del establecimiento local, recorrió las instalaciones y destacó las actividades para la capacitación de recursos humanos dirigidos a la industria. Este jueves por la tarde el secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Profesional (IPFP), Damián Ledesma, visitó el Centro de Formación Profesional Nº405 que gestiona la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Campana-Zárate. Ledesma se reunió con las autoridades del establecimiento local, recorrió las instalaciones y destacó las actividades para la capacitación de recursos humanos dirigidos a la industria. "Venimos a visibilizar las acciones que se vienen haciendo en Campana y toda la provincia, donde hay más de 8.500 cursos referidos a la formación y capacitación laboral", expresó el funcionario, que habló del CFP 405 como "un centro de excelencia que acumula experiencia de muchos años y en plena sintonía con la demanda de la matriz productiva regional". "Desde el Ministerio de Trabajo venimos alentando estos modelos que ayuden el tránsito de una persona que esta en búsqueda de trabajo con obtención de un trabajo de calidad y registrado como necesita nuestra estructura ocupacional", comentó. Y añadió: "Por eso venimos promoviendo también muy fuerte lo que son las políticas activas de empleo que tienen que ver con beneficios impositivos que reciben las empresa y sobre todo las pymes a la hora de contratar trabajadores y trabajadoras que se forman en nuestros centros de formación profesional". "Una provincia que no apuesta a la industria ni al mercado interno difícilmente encuentre las soluciones al desempleo en la formación profesional, que tiene sentido cuando un hay un gobierno nacional y provincial que apuesta a la industria, al valor agregado y a la sustitución de importaciones", sostuvo Ledesma. En ese sentido, adelantó que Provincia le llevará "mil currículums actualizados de egresados de la educación técnica profesional" a la empresa Toyota, que hace pocos días manifestó dificultades para contratar a 200 colaboradores debido a supuestas deficiencias en su formación secundaria. "Tenemos bonaerenses que se viene formando, sacrificando y estudiando en nuestras instituciones", manifestó el secretario ejecutivo del IPFP. Por su parte, José Osvaldo Agnes del CFT Nº405, destacó que "el contacto con el IPFL viene desde hace un tiempo y es muy fluido" y comentó que la visita buscaba "seguir conversando fundamentalmente para fortalecer la formación laboral en la provincia, que es el vínculo más estrecho que tenemos entre el mundo del trabajo y el mundo de educativo". Agnes también se manifestó sobre la visión de Toyota respecto a la educación. "La verdad que me parecieron muy desafortunadas esas declaraciones porque no es real. En Campana hay dos escuelas técnicas públicas, sin contar Zárate. Y trece escuelas secundarias. ¿Cómo no va a conseguir bachilleres? Es lo mismo cuando en reuniones algunos empresarios dicen que no consiguen torneros. Sacamos 20 torneros por año en el 405, otros 20 forma el CFP Nº401. ¿Dónde van a buscar los torneros?", cuestionó. "De hecho, Toyota en el 2018 hizo una presentación y llevó adelante un bachillerato con oficio. ¿Dónde están esas cien personas que se capacitaron con Toyota?", añadió Agnes. Del encuentro también participó el delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Dario Cingolani.

