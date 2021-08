Fue ante el Dr. Juan Martín Zocca, fiscal a cargo de la UFI 1. Según Marina Charpentier, la reacción del policía que baleó a su hijo fue injustificada. Un inusitado despliegue periodístico pudo verse ayer por la tarde sobre la calle 25 de Mayo, frente a la puerta de las oficinas de la Fiscalía General. Fue ahí donde el Dr. Juan Martín Zocca, titular de la UFI 1 de nuestra ciudad tomó declaración a la madre de "Chano" Carpentier en relación a los sucesos ocurridos semanas atrás en un country de Exaltación de la Cruz, donde el artista fue baleado por el policía bonaerense Facundo Amendolara. En la causa ya habían declarado los oficiales Mariano Andrés Giacco y Vanesa Jannete Flores, ambos compañeros del imputado, y Héctor Oscar Pain, chofer de la ambulancia con la que llegó al lugar el psiquiatra que concurrió para internar a Chano por sus problemas de consumo y adicción a las drogas. "Los tres coincidieron en que Chano estaba absolutamente fuera de sí, que amenazaba a todos con matarlos, que previamente al psiquiatra lo corrió con un cuchillo y luego a los oficiales. Y que Amendolara disparó cuando lo tenía encima, a una distancia de entre un metro y medio y dos", contó el abogado defensor Fernando Soto, ex funcionario del Ministerio de Seguridad bajo Patricia Bullrich, quien estuvo presente en la fiscalía durante la diligencia. Si bien no hizo declaraciones a la prensa, trascendió por Télam que Marina Charpentier, aseguró ante el Dr. Zocca que su hijo en ningún momento agredió físicamente a nadie y que ella no lo vio empuñar un cuchillo, al contrario de la versión policial. En este escenario, para ella el disparo fue injustificado.

Gran cantidad de medios nacionales ayer hacían "guardia" en la vereda de la Fiscalía General.



Ayer declaró la madre de "Chano" en Campana

