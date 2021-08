El HCD aprobó el expediente del desarrollo "Cardales Chico"

Ahora viajará a La Plata y será evaluado por la Subsecretaría de Hábitat bonaerense que deberá determinar su viabilidad. Gestionado por el bloque PJ - Frente de Todos, este miércoles por la tarde habrá un zoom con funcionarios provinciales en relación a este tema. Luego de dos meses y medio en manos de la Comisión de Obras Públicas, el cuerpo que preside Marina Casaretto trató el expediente del desarrollo urbanístico sobre Ruta 6 y vecino al barrio "San Jorge", denominado "Cardales Chico". Fue uno de los últimos puntos en el Orden del Día, y generó uno de los debates más encendidos de la noche antes de la votación. El primero en tomar la palabra fue Luis Gómez, de Juntos, quien fijó la posición a favor del expediente elevado por el Departamento Ejecutivo y entre otras cuestiones mencionó que Campana tiene un déficit de unas 6000 viviendas y que, en resumidas cuentas, se trataba de un desarrollo a favor de que "la gente pueda tener su casa". Según explicó Gómez, el loteo no se trata de un "cambio de zonificación" dado que se encuentra dentro de la figura "Complementaria Urbana" del Código de Planeamiento Urbano de Campana y que se habían designado los indicadores urbanísticos correspondientes, aclarando que sólo se podrá construir una vivienda por lote de 300 metros cuadrados, los cuales además no se podrán subdividir. Además, comentó que el desarrollo propone alumbrado público, pavimento, sistema de agua corriente propio y también servicios cloacales. En este punto en particular, recordó que el desarrollador accedió a agregar un módulo no previsto en los cálculos iniciales, con el fin de que los vecinos del "San Jorge" se puedan conectar. Por su parte, Carlos Cazador, hizo una defensa "política" del tema, señalando que el expediente era correcto en su redacción y que en definitiva todo estaba sujeto a la determinación de las autoridades provinciales, además de señalar a la oposición como "la máquina de impedir". De la oposición, tomaron la posta Rosa Funes de Evolución Radical (Ex Unión Vecinal Calixto Dellepiane) y la presidenta del bloque PJ - Frente de Todos Soledad Calle. Funes señaló que la demanda de servicios públicos no está garantizada por el desarrollador, y que la planta de efluentes cloacales debería hacerse antes de comenzar con la comercialización de los lotes. Además, consideró que el desarrollo no entra de dentro de los criterios de la Ley de Hábitat, y que incluso pone en riesgo la disponibilidad de agua potable en la zona: "Vayan a ver lo que está pasando en Los Pioneros", dijo la abogada, y agregó que la disyuntiva se generaba también en relación a una cuestión de derechos adquiridos por los vecinos del "San Jorge" a quienes se les había negado la instancia de una Audiencia Pública. Por su parte, Soledad Calle se explayó con múltiples argumentaciones sobre supuestas las debilidades del expediente, entre ellas: que no encuadra dentro de la Ley de Hábitat, y que a pesar de que el proyecto modifica indicadores urbanísticos, no fue examinado por el Consejo Urbano Ambiental (CUA). Además, y en relación a la Audiencia Pública denegada a los vecinos del "San Jorge", adelantó que este miércoles por la tarde habrá un "zoom" con los funcionarios provinciales de la Subsecretaría de Hábitat en relación a este tema. Con la ausencia de Axel Cantlon (Evolución Radical) quien se había retirado del recinto minutos antes de iniciado el debate, el expediente de "Cardales Chico" fue aprobado por 11 votos a favor y 8 en contra. La larga sesión -la última antes de las elecciones PASO- incluyó también la sanción por unanimidad una ordenanza que establece la instauración de una línea de escucha, contención y asesoramiento ante casos de vulnerabilidad y violencias de género. Dicho proyecto fue impulsado por el equipo Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio con su titular, Elisa Abella, al frente en conjunto con la concejal de Juntos, Andrea Román. Además, todo el cuerpo declaró de interés legislativo la "Semana Mundial de Lactancia Materna", a celebrarse del 1 al 7 de agosto; el 70º Aniversario de la Asociación de Docentes Jubilados de Campana; como así la publicación del libro "CampanaRolla 1979-1989- Nuestra única riqueza el Rock & Roll", escrito por los músicos locales Gustavo Giacobbe y Federico Ferrari. También se sancionó una ordenanza del Departamento Ejecutivo que impulsa la prórroga de plazos para efectuar llamado a licitación pública para el servicio público de transporte de pasajeros en Campana; y beneficios para las agencias de viajes y turismo habilitadas que incluyen la eximición por 12 meses a partir del 1º de enero del pago de la Tasa por Servicios Generales y un pedido a la Agencia de Recaudación bonaerense para que también sean eximidos de Ingresos Brutos.



Luis Gómez defendió el expediente de "Cardales Chico", y mencionó un déficit habitacional en Campana de unas 6 mil viviendas.





Soledad Calle se explayó sobre las debilidades del expediente y ponderó que no encuadra dentro de la Ley de Hábitat.





Durante la sesión también se aprobó la creación de una línea de escucha, contención y asesoramiento ante casos de vulnerabilidad y violencias de género. DUELO En el inicio de la sesión, la presidenta del HCD, Marina Casaretto, adhirió al Decreto Provincial que declara tres días de duelo por el fallecimiento de los bomberos voluntarios Cristian Ragazzoni, Gabriel Fidelli y Pablo Silva, quienes este martes perdieron la vida durante un incendio en Tres de Febrero. Por tal motivo, la bandera nacional se izó a media asta al inicio de la sesión y permanecerá así durante tres días, lo dispuesto como duelo. Sesión Ordinaria, 5 de Agosto de 2021. https://t.co/h7BcGNpjRr vía @YouTube — HCD Campana (@HCDCampana) August 5, 2021

El HCD aprobó el expediente del desarrollo "Cardales Chico"

