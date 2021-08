Elisa Abella: "Trabajamos para que más jóvenes puedan finalizar la secundaria"

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura destacó la importancia del programa "Terminá la Secundaria", por el cual casi 700 vecinos están concluyendo de manera virtual sus estudios. La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura y candidata a primera concejal por Juntos, Elisa Abella, aseguró que desde el Municipio "trabajamos para que más jóvenes puedan terminar la secundaria". En este sentido, indicó que "sabiendo que existía una problemática con la finalización de los estudios que se acentuó con el pase a la virtualidad por la pandemia, desde el Municipio impulsamos numerosas políticas públicas para dar respuesta a esa problemática". Entre esas acciones, en 2020 se implementó el programa "Terminá la Secundaria" tras un convenio firmado con la Ciudad de Buenos Aires, el cual está destinado a mayores de 18 años que no finalizaron sus estudios y pueden hacerlo de forma online. Según datos de la Dirección de Educación municipal, "Terminá la Secundaria" ya lleva 695 inscriptos y a 23 estudiantes solo le faltan entre una y tres materias para recibirse. Para fortalecer esta iniciativa, se implementó meses atrás los operativos "Detectar Educación" a través de los cuales, se recorren los distintos barrios y se visitan domicilios con el objetivo de encontrar vecinos que no hayan terminaron sus estudios y se los incentiva a finalizarlos, facilitan-doles, por ejemplo, la inscripción. Según explicó Elisa Abella, el Municipio brinda continuamente herramientas y cuenta con un formato de apoyo y de acceso tecnológico a nivel local para garantizar el acceso a los estudios de todos los vecinos. Así, por ejemplo, se instalaron computadoras con conexión a internet en el Centro Educativo Municipal (CEM) para que aquellos que no cuenten con un dispositivo, puedan asistir allí a estudiar, descargar el material e imprimirlo, como también rendir los exámenes que se toman de forma virtual. "Desde el Municipio tenemos un gran compromiso con la educación y eso se ve reflejado dentro de las políticas integrales de abordaje territorial que venimos encarando desde la secretaría", sostuvo Elisa. "La educación es una de nuestras prioridades, ya que nos permite avanzar, transformar realidades y salir adelante de situaciones difíciles", concluyó la funcionaria.

