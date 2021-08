La salud mental en la pandemia

La pandemia y su consecuente cuarentena impactaron en la salud mental de las personas al presentarles cambios radicales en sus rutinas cotidianas. En este contexto la Licenciada en Psicología, Carolina Ahumada, precisa cómo las mismas afectaron a la comunidad. La pandemia atravesó la vida de todas las personas provocando cambios radicales en sus rutinas cotidianas. Las cuales debieron incluir la permanencia en el hogar, la limitación del contacto físico con familiares y amigos, el teletrabajo y la educación mediada por la virtualidad a fin de evitar la propagación del Covid-19. Sin embargo, el cuidado de la salud mental quedó relegado a un segundo plano. No obstante, la Licenciada en Psicología, Carolina Ahumada, advirtió que se empezó a tener presente el concepto de salud mental pública, es decir, la salud mental de la comunidad: "Se hace mucho más evidente el concepto de salud mental pública porque todos empezamos a tener en cuenta los efectos de lo que significa convivir con un virus que no vemos y que tiene el impacto de ponernos al borde de la muerte y la pérdida de un ser querido". En este contexto de pandemia, la Licenciada Ahumada constató en su trabajo clínico que las personas sintieron temor, angustia, ansiedad y depresión. Asimismo, especificó que producto de la cuarentena, se desencadenaron en mayor medida cuadros depresivos moderados como también estados de tristeza normales para lo que significaba afrontar el aislamiento y la pérdida de la vida como cada uno la llevaba. Además aumentaron las conductas ligadas al miedo: "El miedo fue una conducta central en la comunidad en menor o mayor medida. Y si bien el aislamiento fue la manera más segura de protegernos del contagio del virus también derivó en situaciones de encierro patológico, donde el terror fue una consecuencia con la que todavía hoy debemos tratar en las personas". "Esto ocurrió en el peor momento de la pandemia cuando no teníamos conocimientos del virus y lo único seguro era estar en casa. Particularmente creo que no es bueno para la salud física y psíquica porque somos seres sociales y todos necesitamos de las relaciones con los otros" añadió la psicóloga. Por otra parte, notó que aumentó la ingesta de alimentos y el consumo de alcohol: "El alcohol es un anestésico, un químico que altera todas las vivencias y como tal fue un recurso, utilizado mayormente por jóvenes, para transformar las vivencias ligadas al encierro". Sobre la alimentación, el año pasado la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) realizó una encuesta que reveló que el 69% de los encuestados comía, principalmente, por ansiedad, aburrimiento y tristeza. Con lo cual coincidió la Licenciada Ahumada: "Eso es algo que también se constató en el trabajo clínico con respecto a los efectos de la pandemia. El encierro, el aislamiento y la falta de contacto fueron y son situaciones que deprimen y angustian". Cabe agregar que la profesional empezó a atender a sus pacientes virtualmente a mediados de abril del año 2020. Actualmente continúa trabajando en forma virtual y, según las necesidades singulares de las personas, en forma presencial siguiendo los protocolos: "Sigo atendiendo virtualmente porque hay mucha gente que lo adoptó porque les permitió mantener una parte importante de su vida. Lo que hace a un tratamiento psicológico, fundamentalmente, es que haya un profesional que escuche y alguien que quiera hablar y ser escuchado. Esto forma parte del encuadre de un dispositivo del tratamiento psicológico". Los casos en los que recomienda pedir ayuda a un psicólogo son aquellos en los que las personas sienten desgano, terror y angustia: "Son señales que pueden dar tanto jóvenes como adultos y frente a eso es importante que haya alguien que oriente a buscar ayuda profesional. El psicólogo está dispuesto a recibir y a asistir a las personas que se sienten tristes, atemorizadas y confusas frente a lo que significó y aún hoy significa enfrentar situaciones atípicas e inéditas". Finalmente, para afrontar la pandemia, la licenciada aconseja pensar por qué nos esforzamos para no salir de casa y no ver a familiares y amigos: "Todos los renunciamientos que hicimos y hacemos tienen un sentido y en este caso es la vida".



La salud mental en la pandemia

