6 de Agosto de 2021 - 6 de Agosto de 1951 Muchos se preguntarán qué significan estas fechas. Significan que pasaron 70 años desde que un ramillete de mujeres emprendedoras, docentes jubiladas, pensaron en agruparse e incorporarse en la categoría adquirida "Docente Jubilada", así se originó la Asociación de Educadores Retirados de la Provincia de Buenos Aires , que en la actualidad conocemos como Asociación Docentes Jubilados de Campana. Desde ese momento pasaron setenta años, siempre las recordaremos y destacaremos su accionar por dar el puntapié inicial. En estos párrafos quiero contarles mi experiencia personal, en mi relación con la Asociación Docentes Jubilados de Campana. Corría el año 2008/2009 cuando invitada por la Señora Norma Modarelli me asocié. Luego por invitación de la presidente en ese momento la Sra. Adriana Lacana me fui acercando un poco más. Comencé a ir los días miércoles donde se fueron estrechando lazos de pertenencia, aunque solamente nos conocíamos por ser docentes. Nunca trabajamos juntas, pero nos unía la empatía de ser docentes. Así, cada miércoles de 15 a 17 horas, compartimos con Liliana Fernández, Norma Modarelli, Trizuli, y yo. Fuimos aportando nuestro granito de arena y así la vimos crecer en actividades, comodidades en la casa de Moreno, de eventos, mateadas, donaciones todo con una finalidad brindar un espacio de contención y de servicio a nuestras socias. En las reuniones de Comisión Directiva, esos espíritus inquietos gestaban ideas, que luego se programaban en distintas actividades o proyectos de organización institucional. A lo largo de estos años pasaron personas en distintos roles y responsables de actividades que me gustaría nombrar y agradecerles por la labor brindada. Voy a citar algunos: - El Taller Municipal de Expresión Corporal que dirige la Profesora Marcela Salcedo. Cuántos recuerdos despiertan en mí. - El Taller Municipal para Adultos Mayores que dirigía la Profesora María Inés Casoratti. - El Taller de Folklore a cargo de la Profesora Mabel Burgos, donde entre chacarera y otras danzas fuimos afianzándonos. Nunca olvidaré nuestra salida al Jardín 901, invitadas por el aniversario de ALCO Campana. EL despliegue danzante, acompañado de los característicos ponchos blanco y negro, quedaron en mi retina y memoria. La Biblioteca.....junto a Liliana fuimos brindado un servicio a nuestros socios lectores. Un párrafo especial para Anahí Aquino que durante su gestión re-organizó la biblioteca. Un beso al cielo..... Entre los eventos voy a citar algunos, pero todos fueron importantes. Se utilizaban fechas como día del amigo, día del libro, de la amistad, fechas y eventos municipales o las mateadas. Encuentro literario con Amanecer Literario; presentación de libros de la autora Cristina Colombo, María Luisa Márquez donde pudimos ver cuánta riqueza tiene el ser humano y puede expresarlo en versos y prosa. Un evento que no puedo dejar de nombrar es "El Té de la Amistad". Allí festejábamos nuestro aniversario, el Día del Amigo y dábamos la bienvenida a las nuevas jubiladas del distrito. También quiero mencionar el Taller de Lectura Crítica y sus hermosas ponencias. El Taller de Técnicas Decorativas que dirige la Sra. Analía Melliá y alumnas que con sus trabajos engalanaron el salón del Portal. El Taller de bordado de Stella Maris Fernández. El Taller de Zumba a cargo de la Profesora Mabel Génaro. El Taller de Estimulación Cognitiva de Nicolás Cataldo El Taller de Inglés de Mónica Gavioli. El Taller de Yoga de Laura Erregarena Y el Taller de Canto de la Profesora María Cristina Lage y sus integrantes. Viene a mi memoria el Encuentro Coral organizado por la Asociación en el Palacio Municipal, es otro momento de lujo que perdura entre mis recuerdos. Quiero agradecer a todos los que dieron lo mejor y permitieron que nuestra querida Asociación siguiera creciendo. Lamento y pido disculpas si a alguien no nombre. Hoy cumplimos 70 años de trayectoria, nos hubiera gustado realizar un gran festejo…pero debemos posponerlo. La Pandemia 2020/2021 a los Adultos Mayores nos sacó esos festejos....y seguimos esperando la segunda dosis. Hace poquito volví a la sede Castelli 433, pero debo decir que la pandemia nos quitó muchas cosas, pero NO pudo cortar ese lazo de empatía cuando te re-encontrás con tus pares. María Luisa Echave - Secretaria de Prensa y Difusión Asociación Docentes Jubiladas Queremos decirles: unas simples palabras para todas las amigas docentes que nos visitaban semanalmente en nuestra casa de la calle Castelli Nº433 que estos casi dos años las hemos extrañado muchísimo. Las que habitualmente estamos allí los días miércoles le contamos de la gran soledad que sentimos al entrar y escuchar el silencio que reina en la casa Hace casi dos años que no oímos el bullicio y risas contagiosas de cada grupo que entraba a su taller. No oímos el timbre de algunas docentes que pasaban a saludar o obtener alguna información necesaria. Nuestros talleres con sus alumnas o alumnos y profesoras que durante el tiempo estipulado informaba, conversaba, explicaba y compartía temas importantes, tampoco se escuchan. También el trabajo y alegría de las que con tres meses de anticipación preparábamos los eventos para julio y noviembre en el Portal, para que todas, ustedes y nosotros gozáramos de un hermoso y colorido momento. Les decimos que: Como cumplimos el 6 de agosto nuestros primeros 70 años de vida, queremos hacerles llegar a todas nuestras socias un humilde pero fuerte abrazo virtual y decirles que con nuestro amor estamos esperando, si Dios quiere, con abrazos y puertas abiertas, carteles, globos y colores para recibirlas, porque ustedes son el motor que mueve a esta ASOCIACIÓN DE DOCENTES JUBILADAS.

Haciendo Memoria:

Feliz Aniversario querida Asociación Docentes Jubilados de Campana

Por María Luisa Echave

