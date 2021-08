Soledad Alonso se reunió con el Ministro de Producción Augusto Costa

Junto al Espacio de Producción y Trabajo, la diputada provincial se reunió con el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, con la intención de articular el trabajo de las PyMES, cooperativas, sindicatos y el gobierno bonaerense. En el marco de las reuniones eventuales que suceden en el Espacio de Producción y Trabajo, conformado por los representantes de sindicatos, unidades productivas, PyMEs y cooperativas provinciales, la diputada provincial y secretaria del Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares Para el Personal del Industria de ANSES (SECASFPI), Soledad Alonso, se reunió con el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, para presentar en conjunto sus propuestas con la intención de articular de forma colectiva. Del encuentro participaron el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky; el Secretario General de la Federación del Cuero (FATICA) y diputado nacional, Walter Correa; la Secretaria de Derechos Humanos de la CTA y senadora provincial, María Reigada; el Secretario General de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel; el Presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Cristian Miño; entre otros. "El de Producción y Trabajo es un espacio que se creó el año pasado". "Es una mesa de trabajo donde nos reunimos para establecer el diálogo y exponer las diferentes problemáticas que tiene cada sector, desde lo legislativo como es mi caso, pero también como representante sindical, junto a las cooperativas y las PyMEs", aseguró la diputada Soledad Alonso. "El estado provincial continúa trabajando para mejorar la situación de los trabajadores independientes, estableciendo novedades como el nuevo régimen simplificado de Ingresos Brutos para monotributistas", en relación al nuevo régimen que presentó en días previos el gobernador de la provincia Axel Kicillof, y que beneficiará a más de un millón de bonaerenses, quienes de ahora en más abonarán un monto fijo y predeterminado gracias a la adhesión de ARBA al Sistema Único Tributario de AFIP, y ya no sufrirán retenciones sobre movimientos en cuentas bancarias. Además, aseguró que la reunión: "Ha sido muy provechosa, porque pudimos también escuchar a las y los distintos representantes después de otro año de pandemia, que no fue fácil para nadie". "Para hacer frente a la situación, el Ministerio de la Provincia en articulación con el Estado Nacional han puesto en marcha una variedad de programas que incentivan el desarrollo productivo y estimulan el ciclo económico". Entre estos programas, se encuentra el Plan Provincia en Marcha, que está enfocado en la obra pública y en financiamiento para el desarrollo productivo, y consta de 4 puntos estratégicos destinados a la reactivación productiva pos pandemia. En el caso del sector agropecuario es un apoyo directo para las diferentes cadenas del sector bovino, porcino, ovino, frutícola, hortícola, pesquero, créditos a través del Banco Provincia y mejora de caminos rurales. También el Programa de sostenimiento económico para actividades afectadas por la pandemia, que ofrece apoyo y sostenimiento económico a Micro y Pequeñas unidades productivas, en sectores particularmente afectados por la pandemia, dirigido a Personas Humanas, Personas Jurídicas o Cooperativas, que ofrece un monto fijo entre $110.000 y $150.000, según el tamaño de la unidad productiva, en forma de aporte no reembolsable (ANR). Además de este, la provincia ofrece los créditos para la Recuperación Productiva, que son llevados adelante conjunto con Banco Provincia y Provincia Microcréditos, y que cuentan con tasas subsidiadas y un cupo total de 5.800 millones de pesos con el objetivo de apoyar financieramente a empresas con proyectos productivos que promuevan la reactivación económica y generación de empleo, a través de distintas líneas crediticias para PyMEs; PyMES en Agrupamientos Industriales y Microempresas. Para acceder a información detallada sobre estos y otros programas, los interesados pueden acceder a la web del Ministerio, en: https://www.gba.gob.ar/produccion_ciencia_e_innovacion_tecnologica

Soledad Alonso, reunida con representantes del Espacio de Producción y Trabajo





La intención de la reunión fue articular el trabajo de las PyMES, cooperativas, sindicatos y el gobierno bonaerense.



Soledad Alonso se reunió con el Ministro de Producción Augusto Costa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: