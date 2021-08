El programa de vacunación itinerante estará, este sábado 7, en la plaza de Petorutti y Buttler de Río Luján y, el domingo 8, en la plaza de Don Francisco -ubicada en Viale y Barca-. De 10 a 14, podrán acercarse vecinos y vecinas mayores de 18 años para recibir su primera dosis. Los operativos de vacunación itinerante siguen recorriendo la ciudad para ofrecerle a los vecinos y vecinas, que aún no han recibido su primera dosis, poder aplicarse gratuitamente la vacuna contra COVID-19. En el marco del plan provincial público, gratuito y optativo se vacunará, el sábado 7 en Río Luján, y el domingo 8 en el barrio Don Francisco. En ambos sitios, el horario será de 10 a 14 hs. Desde la coordinación de Vacunate PBA en la ciudad reiteraron que es libre la vacunación para mayores de 18 años. En relación a ello, Leonardo Midón informó que "en el caso de la primera dosis, no es necesario contar con turno previo. Además, si aún no se registraron podrán hacerlo en el mismo lugar". "Nuestro objetivo es acercarnos a cada barrio con la vacuna. Queremos alcanzar el remanente de vecinos que al momento no se aplicó ninguna dosis. Eso nos permite agilizar el calendario de vacunación para, lo más pronto posible, completar los esquemas", cerró Midón.

Cada vez más vecinos se suman a la lucha contra el Coronavirus poniendo el brazo.





La organización avanza por los distintos barrios de la ciudad.



Este fin de semana, la vacuna contra el Covid-19 llega a Don Francisco y Río Luján

