Efemérides del día de la fecha, 6 de Agosto

DÍA DEL VETERINARIO Oficializado en el año 1983 a través de un Decreto del Gobierno Nacional, en este día se conmemora el comienzo de clases del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, la primera institución de estudios superiores de veterinaria del país, en el año 1883. El mismo fue creado por Eduardo Olivera, considerado el primer ingeniero agrónomo argentino, en el año 1872; a su vez, se encontraba ubicado en el predio de Santa Catalina de Llavallol (partido de Lomas de Zamora) hasta que en el año 1890 se "mudó" a La Plata y se convirtió en la Facultad de Agronomía y Veterinaria.



ESTUDIANTES SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL TORNEO METROPOLITANO 1967 Hace 54 años Estudiantes de La Plata vencía 3 a 0 a Racing y se consagraba campeón del Torneo Metropolitano 1967. Así, el "Pincha" gritaba por primera vez campeón en la era profesional: "Veníamos muy consolidados como equipo y fue una alegría inmensa, sobre todo por ser un 3-0 que no admite discusión. Me pone muy contento haber podido lograr el primer título con el club" manifestó Marcos Conigliaro. El equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía e integrado por Alberto José Poletti, Raúl Madero, Felipe Ribaudo, Carlos Salvador Bilardo, Juan Echecopar y Juan Ramón Verón, debutó ganándole 2 a 1 a Huracán con goles de Bedogni y Conigliaro. En el siguiente partido vencieron 2 a 0 a Lanús con tantos de Conigliaro y Echecopar y luego empataron sin goles ante Atlanta. Tras ganarle a Boca, Racing y Vélez, el conjunto de Zubeldía cayó 2 a 0 ante Newell´s Old Boys. Luego de esa derrota, se sucedieron las victorias hasta que, en la Fecha 11, empató sin goles frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Después de empatar contra Huracán el equipo de La Plata perdió 4 a 2 contra Lanús. A lo largo del torneo, Estudiantes ganó 11 partidos, empató 7 y perdió 4. La final se disputó contra "La Academia" y terminó con la victoria "pincharrata" 3 a 0 con goles de Madero, Verón y Ribaudo. Sobre este importante triunfo, "La Bruja" expresó en una entrevista a "El Gráfico": "La gente que había en la cancha de San Lorenzo era terrible y al llegar a La Plata ni hablar, fue impresionante. Por primera vez salía campeón un equipo fuera de los cinco grandes. Y para los que veníamos desde las inferiores, tantos años en el club, fue muy emocionante".



SE LANZA "RIGHT THERE" Un día como hoy en el año 2013, Ariana Grande junto "Big Sean" lanzaban el sencillo "Right there". Perteneciente al álbum "Yours Truly" (2013) y compuesto por la cantante estadounidense junto al rapero, Harmony Samuels y H. "Carmen Reece" Culver, la canción es como una secuela del sencillo "The Way": "Me encanta. No puedo decir que sea una de mis canciones favoritas del álbum porque todas son mis favoritas, pero es realmente genial y él [Big Sean] se lució".



