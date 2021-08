El 10% de las personas que hayan tenido Covid-19 podrían presentar síntomas persistentes

Luego de superar la fase de la infección por Coronavirus, numerosos pacientes siguen teniendo múltiples órganos afectados. Si bien hay muchas hipótesis y estudios llevándose a cabo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que 1 de cada 10 personas afectadas por el virus SARS-COV-2, siguen presentando síntomas hasta 3 meses después de haber sido diagnosticadas. El coronavirus se manifiesta de diferentes maneras según el paciente y puede dejar secuelas, generando incertidumbre sobre la sintomatología o la gravedad del caso. Se estima que al menos el 10% de las personas que hayan tenido COVID-19 tendrán síntomas persistentes que no desaparecerán por meses; desde secuelas respiratorias, cardíacas, pasando por pérdida del olfato, hasta migrañas y dolores de cabeza que requieren evaluación clínica y continuidad en los estudios médicos para prevenir afecciones crónicas. Existen más de 200 síntomas que podrían continuar luego de haber sido diagnosticado el paciente de coronavirus. Al respecto, una publicación de la National Library of Medicine asegura que el 44% de los pacientes continúa con dolor de cabeza, del 12 al 78% padece fatiga (similar a la fatiga crónica), mientras que el 30% dice sufrir dolores musculares y articulares. Los pulmones también se ven afectados ya que en muchos casos se presenta una reducción del 10% de la capacidad respiratoria y falta de aire. En cuanto a los problemas cardiológicos: entre el 11 y 13% manifiesta lesiones cardíacas e infarto miocardio, y el 6% sostiene que sufre palpitaciones y taquicardia recurrentemente. Ansiedad y depresión, pérdida del gusto y olfato, problemas de memoria y alteraciones del sueño son otros de los posibles efectos secundarios a largo plazo que puede generar el Covid. Estos síntomas pueden ser invalidantes y hasta requerir intervención médica y rehabilitación, afectando principalmente la calidad de vida de los pacientes a nivel físico, psicológico, emocional, familiar, laboral y socioeconómico. Su aparición no está relacionada con la gravedad de la infección inicial, por lo que puede afectar tanto a pacientes que tuvieron COVID leve como a los que estuvieron más graves y hospitalizados; y las estrategias de manejo se centran en el alivio de los síntomas y la realización de los controles correspondientes. Al respecto, Silvina Brienza médica clínica del Hospital Italiano, señaló que "la calidad de vida en los pacientes Post Covid se encuentra comprometida. Es fundamental controlar la aparición de dichos síntomas luego de haber tenido Covid y continuar con el seguimiento y posible tratamiento, indicado por el profesional de la salud para transitarlo" Es importante estar alerta a estos síntomas y su continuidad en el tiempo, ya que pueden confundirse con otras causas aparentes y no llevar a realizar la consulta médica correspondiente. Tanto médicos como pacientes deben estar atentos a esta multiplicidad de consecuencias asociadas que la infección de Covid puede dejar en el cuerpo hasta meses después del contagio.



