Presentan nueva guía para diagnóstico y tratamiento de Hepatitis Virales

El Ministerio de Salud de la Nación presentó una actualización de la guía para el diagnóstico y el tratamiento simplificados de las hepatitis B y C y las estrategias para la búsqueda de poblaciones claves para testeo, vacunación y atención, con el objetivo de disminuir la prevalencia y lograr la eliminación de esta enfermedad en 2030. "Queremos felicitar a todo el equipo que viene trabajando en la prevención y abordaje de las hepatitis virales y brindar el apoyo institucional para avanzar en las metas del programa", aseguró la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado durante el desarrollo de la Jornada Virtual del Día Mundial de las Hepatitis Virales. Por su parte, el coordinador nacional de Hepatitis Virales, Ezequiel Mauro, indicó que la presentación de la guía es un hito importante porque implica la inversión de casi 1.400 millones de pesos durante esta gestión entre diagnósticos y nuevos tratamientos que facilitan el acceso y garantizan la equidad y calidad en las medidas terapéuticas. Además, durante la jornada se presentaron las estrategias destinadas a buscar poblaciones en donde la prevalencia de hepatitis es más alta que la mediana de la población. En Argentina se da especialmente en las personas en contextos de encierro por lo que ese estableció una política para ampliar la concientización, el testeo, las medidas de prevención y tratamiento, explicó Mauro. El coordinador agregó que también las personas en hemodiálisis tienen una prevalencia tres veces mayor al promedio por lo que se estableció una estrategia de rastreo y microeliminación en unidades de diálisis para favorecer el diagnóstico y el acceso a terapéuticas. Mauro expresó que la pandemia de COVID-19 dificultó el avance hacia el objetivo de eliminación de las hepatitis pero las recomendaciones tempranas a personas con enfermedad hepática y la articulación de redes para que los servicios de salud sigan brindando atención a nuestros pacientes fue un esfuerzo que hoy nos permite decir que estamos con más de 450 tratamientos del virus de hepatitis C y garantizar la continuidad de 516 tratamientos por virus de hepatitis B. Otra de las estrategias es la aplicación de tratamientos simplificados de 8 o 12 semanas basado en nuevas drogas, con una efectividad mayor al 95 por ciento. Para ello se adquirieron más de 1.500 tratamientos. En cuanto a los logros alcanzados en el camino hacia la eliminación de las hepatitis virales se destacaron la disminución del 25 por ciento en la incidencia de hepatitis C (2015-2019) basado en la estrategia de tratamiento universal sin restricciones; la reducción del 60 por ciento en el porcentaje de trasplante hepático por esta enfermedad (2015-2019) al igual que la baja del 29 por ciento en la mortalidad. Argentina está muy bien, con la mayoría de los indicadores hacia la eliminación de la hepatitis, aseguró el consultor en VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual de OPS/OMS Argentina, Marcelo Vila quien además destacó el trabajo y compromiso del Ministerio de Salud de la Nación También participaron el director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles Hugo Feraud, la magíster en Salud Pública del Instituto de Salud Global de Barcelona, Camila Picchio; el director de la Unidad de Hepatitis Virales del Hospital de Clínicas, Esteban González Ballerga; la directora de la Unidad de Hepatitis Virales del Hospital Privado de Rosario, Melisa Dirchwolf; y el director de la Unidad de Hepatitis Virales del Hospital Clínic de Barcelona, Xavier Forns.

