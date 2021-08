P U B L I C





El piloto de nuestra ciudad terminó en el podio de la cuarta fecha de la clase TC1100 de ALMA y se prepara para correr este fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. Este fin de semana, en el circuito 8 del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, se disputará la quinta fecha de la temporada de ALMA. Y Víctor "Topo" González llega con buenas sensaciones a esta cita, después de haber alcanzado su primer podio del año en la clase TC 1100 en la cuarta fecha que se desarrolló en La Plata. "Estamos creciendo y, de a poco, vamos encontrando el auto que necesitamos para estar con posibilidades. En eso estamos trabajando. Creo que aún nos falta mucho para llegar al techo, porque hay varias cosas a remediar", señaló el representante de nuestra ciudad. -¿Encontraste la categoría que esperabas? -Uno ya la conoce de muchos años y el nivel sigue estando latente. Acá, hoy te encontrás con algunos como yo con antecedentes e, incluso, con más años, jajaja… Pero también están los jóvenes que vienen con una polenta interesante, con buenos antecedentes en el karting y eso le pone un plus que juega. De todas maneras, ya lo sabíamos cuando deseamos venir de nuevo a la categoría con Mariano. Está claro que ya lo sabía, pero también quería saber para qué estamos nosotros ahora: si para buscar buenos resultados o no, je… -Pero el auto no se vio contundente. -Por eso estamos trabajando. El auto no va bien ni por lo derecho ni doblando. Patina más de lo aconsejable y en la carrera anterior era imposible poder llevarlo. Tenemos un problema en el chasis y estamos a pleno con este tema. -En contrapartida, el motor va bien. -Sí, la verdad que sí. Enriquito me entrega como siempre motores bárbaros. Por esto hay que resolver lo otro que te estoy contando. -Recién hablaste de los jóvenes. ¿Cómo se los corre? -Linda la pregunta. Ellos van rápido y físicamente están muy bien, así que vos ya estás sabiendo de sus posibilidades. Uno, desde la experiencia, va intentando llegar a meterse en la conversación. Está bueno en un punto, porque finalmente podés llegar a pelear de igual a igual y a veces, como te decía, la experiencia también te puede jugar a tu favor. -¿Este podio, para qué sirvió? -Un podio siempre es bueno, pero nobleza obliga: nosotros llegamos cuarto, después la técnica sacó a uno y quedamos terceros. Si bien estábamos ahí, sabemos que uno debe ir por mas y creo que para la que viene debemos mejorar. Ya di vuelta todo el auto y vamos a recuperar esa posibilidad de estar arriba. Mariano también trabaja mucho en lo suyo y es una ayuda importante para este presente. Creo que en la que viene debemos mejorar con respeto a lo hecho hasta ahora. -¿Ir al Gálvez provoca algo particular para los pilotos? -No conozco a ningún piloto que no desee ir a correr allí. Nosotros haremos el circuito 8, que es un trazado hermoso. A mí me parece que nunca vas molesto a correr en el Gálvez y vos lo sabés: corrí muchas veces, tuve de las buenas y también de las otras. -¿Y cómo creés que te irá ahora? -Vamos con la posibilidad de tener el auto que te exige tal escenario. A la vuelta te cuento, jajaja… Antes, dejame saludar a toda esa gente que me acompaña siempre, a mi equipo, con Mariano a la cabeza. Vamos intentar ser protagonista, más no me pidas.

