Breves: Deportivas

FEDERER SE BAJÓ El suizo Roger Federer anunció ayer que no participará de los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, los dos torneos más importantes de la gira previa al Abierto de Estados Unidos, debido a las molestias que padece en su rodilla derecha (se realizó dos intervenciones en los últimos años) que también lo marginaron de los Juegos Olímpicos. De esta manera, el tenista que cumplirá 40 años el próximo domingo es también una incógnita para el último Grand Slam del año



NADAL ELIMINADO También con notorias molestias físicas, el español Rafael Nadal fue parte esta semana del ATP 500 de Washington. En su debut sacó adelante un durísimo partido frente al estadounidense Jack Sock (6-2, 4-6 y 7-6), pero anoche, en su segunda presentación, no pudo con el sudafricano Lloyd Harris, quien le ganó 6-4, 1-6 y 6-4. TRES EN CUARTOS Tres tenistas argentinos serán parte hoy de los Cuartos de Final del Challenger de Cordenons, en Italia. Por un lado, Andrea Collarini derrotó 6-1 y 6-3 al italiano Franceso Forti y se medirá con el también local Stefano Travaglia. En tanto, Tomás Etcheverry superó 6-4 y 6-3 al italiano Federico Gaio y este viernes enfrentará al peruano Juan Pablo Varillas. Mientras Francisco Cerúndolo le había ganado el miércoles al también local Lorenzo Giustino y buscará el pase a semifinales frente a otro tano, Giulio Zeppieri. CUBELLI, LESIONADO El medio scrum titular del Seleccionado Argentino de Rugby, Tomás Cubelli, deberá ser intervenido quirúrgicamente por una lesión que sufrió en su mano y, por ello, se perderá el Rugby Championship que tendrá a Los Pumas enfrentando nuevamente a Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. En su reemplazo, el head coach Mario Ledesma convocó a Gonzalo García, quien recientemente se incorporó al Valorugby Emilia de Italia. El tucumano sería la tercera opción para jugar de 9 por detrás de Gonzalo Bertranou y Felipe Ezcurra. LAKERS REFORZADOS Después de una campaña decepcionante, Los Angeles Lakers se movieron con fuerza en el inicio del mercado de pases de la Temporada 2021/22 de la NBA para rodear a sus dos grandes estrellas: LeBron James y Anthony Davis. Así consiguieron los servicios de los bases Russell Westbrook y Kendrick Nunn, de los escoltas Wayne Ellignton y Kent Bazemore, de los aleros Carmelo Anthony y Trevor Ariza y de pivot Dwight Howard. ADIOS A VALENTINO En el día previo al arranque de la actividad del Gran Premio de Estiria, una noticia sorprendió a todos los fanáticos del MotoGP: el italiano Valentino Rossi (42 años) anunció su retiro a fines de temporada. "Decidí parar al final de esta temporada. Es difícil, es un momento muy triste decir que el año que viene ya no estaré compitiendo con la moto que es algo que llevo haciendo hace unos casi 30 años. Fue un largo recorrido y realmente fue muy divertido. Fueron 26 años en el mundial. Puedo decir que he vivido momentos inolvidables con mis equipos, mis amigos", señaló el hexacampeón del MotoGP (2002-05, 2008 y 2009), quien además posee títulos en otras tres categorías: 125cc (1997), 250cc (1999) y 500cc (2001). Además, Il Dottore es el piloto con más podios (235) en la historia del Mundial de Motociclismo y el que ha conseguido el mayor número de victorias (89), podios (199) y vueltas rápidas (76) en MotoGP.

Breves: Deportivas

6 de Agosto de 2021

