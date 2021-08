» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 06/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Juegos Olímpicos:

Ayer cayó 3-0 ante el combinado galo en semifinales. Hoy se definía la segunda medalla argentina: desde las 7.00, Las Leonas enfrentaban a Países Bajos en la final del hóckey sobre césped femenino. La derrota dolió, pero el sueño no terminó: la Selección masculina de Vóley perdió ayer 3-0 frente a Francia en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio y esta noche (ya en la madrugada de sábado) jugará por la medalla de bronce ante Brasil. El combinado nacional, que en la primera fase había superado 3-2 al elenco galo, quedó esta vez lejos de la victoria: cayó en sets corridos, con parciales de 25-22, 25-19 y 25-22. Los franceses estuvieron muy sólidos en el bloqueo y la defensa y así dominaron casi todo el encuentro. El mejor momento argentino se dio en el primer set, cuando Bruno Lima y Facundo Conte se combinaron para una racha de cuatro puntos consecutivos y el conjunto albiceleste pasó 21-20 al frente. Sin embargo, no pudo sostener esa marcha en el cierre del parcial que Francia sentenció 25-22. Tras esta derrota, el Seleccionado dirigido por Marcelo Méndez buscará ahora la medalla de bronce frente a Brasil, que ayer cayó 3-1 ante Rusia. El encuentro, que reeditará el duelo por el tercer puesto de Seúl 1988 (única vez que Argentina se subió al podio olímpico en vóley), se jugará desde la 1.40 de la madrugada del sábado. En tanto, este viernes desde las 7.00 de la mañana, el Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped jugaba por la medalla de oro frente a Países Bajos. En la tercera final olímpica de su historia, Las Leonas buscaban llegar a lo más alto del podio por primera vez (fueron plata en Sidney 2000 y Londres 2012).



ARGENTINA FUE SUPERADA POR FRANCIA, QUE DOMINÓ CON EL BLOQUEO Y SU DEFENSA. HIZO HISTORIA CON 14 AÑOS Los Juegos Olímpicos de Tokio entregaron este jueves uno los momentos que quedarán en la historia: la china Hongchan Quan, de apenas 14 años, se quedó con la medalla dorada en la prueba de plataforma 10 metros luego de alcanzar puntaje perfecto en tres de los cinco saltos que realizó. Así, la joven colaboró para que China continúe al frente del medallero de Tokio: el país asiático suma 34 preseas doradas, además de 24 de plata y 16 de bronce. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos (29-35-27), cuyo equipo masculino de velocidad puede quedarse sin medallas doradas en Atletismo en caso de no ganar la posta 4x400 (se corre hoy desde las 8.25). Una rareza para un país que llegó a conquistar 15 de 18 medallas posibles. Los mejores resultados en Tokio para los norteamericanos fueron una plata y un bronce en los 200 metros; una plata en los 110 metros con vallas; y otra plata en los 400 metros.

