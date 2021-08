El lateral izquierdo Fernando Bersano sufrió un esguince de tobillo. La delegación Violeta arriba hoy a la ciudad chubutense y cerrará su preparación con una práctica vespertina. El triunfo ante Atlético de Rafaela le brindó a Marcelo Franchini tranquilidad para trabajar en la semana de cara al duelo que Villa Dálmine sostendrá mañana frente a Guillermo Brown en Puerto Madryn. Sin embargo, las lesiones le generaron nuevos dolores de cabeza. Facundo Lando y Alejandro Gagliardi ya arrastraban distensiones musculares. Y en el final del partido ante La Crema, también se desgarró Santiago Moyano. Pero eso no fue todo: en la semana, un esguince de tobillo dejó afuera también a Fernando Bersano. De esta manera, el entrenador deberá rearmar la defensa e introducir dos cambios respecto al partido del pasado sábado. En el lateral derecho jugaría Maximiliano Pollacchi, como marcadores centrales lo harían Rodrigo Cáseres y Zaid Romero y en el lateral izquierdo ingresará Facundo Rizzi. Después, el resto de la formación titular sería la misma que ante Atlético de Rafaela, teniendo en cuenta el buen debut de Emiliano Agüero como volante central y las buenas sensaciones que ha dejado el funcionamiento de mitad de cancha hacia adelante con el tándem Germán Díaz – Ezequiel D´Angelo en la creación; los extremos Lautaro Díaz y Francisco Nouet; y el centrodelantero Juan Cruz Franzoni. La delegación Violeta que viajó hacia Puerto Madryn salió hoy a las 2 de la madrugada desde el estadio de Mitre y Puccini para, cuatro horas después, abordar el vuelo que partía desde Aeroparque con rumbo al Sur. Por ello, esta tarde, los jugadores y el cuerpo técnico realizarán un último entrenamiento previo al partido ya en tierras chubutenses. INICIA LA FECHA La 20ª jornada del Campeonato 2021 de la Primera Nacional comenzará hoy con el cotejo que protagonizarán Atlético de Rafaela y San Telmo por la Zona B desde las 16.00 horas.



FERNANDO BERSANO ES EL GOLEADOR VIOLETA DE LA TEMPORADA CON 3 TANTOS. SE CONFIRMÓ LA INCORPORACIÓN DE ALEXIS VEGA

El delantero de 21 años llega a préstamo desde Estudiantes de La Plata. Sobre el cierre del mercado de pases de la Primera Nacional, Villa Dálmine confirmó su última incorporación para la segunda rueda: el atacante Alexis Vega, de 21 años, quien llega a préstamo desde Estudiantes de La Plata. La búsqueda de un delantero centro se complicó de sobremanera para el Violeta, que hoy cuenta solamente con Juan Cruz Franzoni para esa posición (Alejandro Gagliardi está lesionado, mientras Sergio Sosa y Luciano Vázquez dejaron el plantel). Vega, quien esta semana ya estuvo entrenando con el plantel, firmó ayer su vínculo con el club, el cual podría extenderse hasta diciembre de 2022 o finalizarse en diciembre de este año. Nacido en Dorrego en el año 2000, el espigado atacante (mide 1,88 metros) comenzó a jugar en el Club Independiente de su ciudad y luego pasó por Progreso de El Perdido, Huracán de Tres Arroyos y Tiro Federal de Bahía Blanca, antes de sumarse a Villa Mitre de Bahía Blanca, donde comenzó a destacarse (convirtió 8 goles en el Torneo Clausura 2017 de la Liga bahiense) y llegó a debutar en el Federal A (jugó frente a Rivadavia de Lincoln) con apenas 17 años. Así despertó el interés de Estudiantes de La Plata, que compró el 50% de su ficha (con opción a un 30% más). Sin embargo, en el Pincha no ha tenido todavía oportunidades para jugar en Primera División y ahora buscará sumar rodaje con Villa Dálmine en la Primera Nacional. Anteriormente, el Violeta ya se había reforzado para esta segunda rueda con Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo, Lautaro Díaz y Francisco "Pancho" Nouet, quien no ocupó plaza como incorporación, dado que su ficha pertenece a la institución (estaba a préstamo en Flandria).

EL DELANTERO FIRMÓ AYER SU VÍNCULO

CON VILLA DALMINE

Primera Nacional:

Villa Dálmine sumó otra baja antes de viajar a Puerto Madryn

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: