¿EL FIN DE UNA ERA?

Conmoción mundial: Barcelona anunció ayer que Lionel Messi no seguirá en el club. "A pesar de haberse llegado a un acuerdo y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)", explicó la entidad catalana. "Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", agrega el comunicado difundido a través del sitio oficial y que se cierra con una insulsa despedida: "El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional".

Luego, en la misma página del club, fueron apareciendo otras notas y videos, destacando los logros y récords del rosarino, que en 17 temporadas con la camiseta Blaugrana sumó 778 partidos y 762 goles; logró 35 títulos y consiguió seis Balones de Oro, convirtiéndose en el jugador más importante de la historia de Barcelona. Por ello, ayer sorprendió la forma en que se informó su salida de la entidad, ante la imposibilidad del club de acomodar el contrato de Messi a la normativa financiera que rige en La Liga de España. ¿Será este el final o habrá todavía margen de maniobra? Para hoy está anunciada la palabra del Presidente Joan Laporta, quien deberá brindar mayores detalles sobre una situación que ha repercutido en todo el mundo.

ARRANCA LA QUINTA

Este viernes comenzará la quinta fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol: desde las 19.00 horas, Sarmiento recibirá en Junín la visita de Rosario Central, mientras desde las 21.15, Newells será local ante Platense con la posibilidad de quedar como único puntero en caso de ganar (la Lepra suma 7 puntos y está a uno de San Lorenzo, Racing e Independiente).

La programación continuará mañana con cuatro encuentros: Banfield vs Talleres (13.30), Unión vs San Lorenzo (15.45), Huracán vs Lanús (18.00) y Godoy Cruz vs River Plate (20.15). En tanto, el domingo jugarán: Gimnasia vs Atlético Tucumán (13.30), Vélez Sarsfield vs Colón (15.45), Boca Juniors vs Argentinos (18.00) e Independiente vs Racing Club vs Racing Club (20.15). Finalmente, el lunes se cerrará la fecha con: Arsenal vs Patronato (18.00), Aldosivi vs Defensa y Justicia (18.00) y Central Córdoba vs Estudiantes (20.15).

VUELTA HABILITADA

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó ayer la Ley de Rezonificación y San Lorenzo quedó habilitado para poder construir su estadio en Avenida La Plata al 1700 y concretar su regreso al barrio de Boedo. El club tiene planificado construir allí un estadio para 45.000 espectadores y una altura máxima de hasta 38 metros, en el mismo lugar donde estuvo el (Viejo) Gasómetro, hasta que en 1979 la dictadura militar se lo expropió.

MONTIEL, DESCARTADO

Después de la eliminación ante Boca Juniors en Copa Argentina, el entrenador Marcelo Gallardo recibió otra mala noticia: el lateral derecho Gonzalo Montiel sufre una distensión en el isquiotibial derecho y quedó descartado para el partido que River Plate disputará el miércoles frente a Atletico Mineiro en el inicio de la serie de Cuartos de Final de la Copa Libertadores.