Desde las 15.30 enfrenta a Guillermo Brown como visitante. Romero y Rizzi ingresan por los lesionados Moyano y Bersano. El plantel arribó ayer a la ciudad chubutense, donde intentará estirar su buen arranque de la segunda rueda. . En la presente temporada de la Primera Nacional, Villa Dálmine solo tuvo una racha positiva: entre la 11ª y la 14ª fecha sumó cuatro juegos sin derrotas, con una victoria y tres empates. Y ahora, en el inicio de la segunda rueda, busca construir su segunda seguidilla de resultados favorables. Para ello, hoy intentará traerse puntos desde Puerto Madryn, donde enfrentará a Guillermo Brown desde las 15.30 horas. El Violeta llega a este juego después del empate como visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza y de la victoria como local sobre Atlético de Rafaela. Así, logró salir de la última posición de la Zona B (postergando justamente a su rival de hoy). Pero si realmente quiere crecer en la tabla deberá hilvanar una serie positiva de resultados mucho más extensa. Y el encuentro de esta tarde podría ser bisagra en ese sentido. "Será un partido muy duro, muy difícil, porque vamos a enfrentar a un rival que no nos va a regalar nada y en un terreno de juego que no suele estar en buenas condiciones, algo que puede complicarnos por el tipo de juego que estamos proponiendo", explicó Marcelo Franchini en la previa. El entrenador realizará dos modificaciones para este compromiso: ambas obligadas y ambas en los laterales de la última línea por las lesiones que sufrieron Santiago Moyano (desgarro) y Fernando Bersano (esguince de tobillo) en el duelo ante Atlético de Rafaela. Por ellos ingresarán Zaid Romero (que jugará como segundo marcador central y permitirá que Maximiliano Pollacchi pase al lateral derecho) y Facundo Rizzi, respectivamente. Luego, de mitad de cancha hacia adelante, el DT sostendrá a los mismos nombres que ante La Crema. Entonces, el equipo de nuestra ciudad formará esta tarde con Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Emiliano Agüero; Lautaro Díaz, Germán Díaz, Ezequiel D´Angelo, Francisco Nouet; y Juan Cruz Franzoni. La nómina de convocados la completan Lucas Bruera, Agustín Stancato, Jeremías Krueger, Laureano Tello, Franco Costantino, Leandro Larrea, Valentín Albano, Lucas Cajes y Lucas Muñoz (juvenil, categoría 2004, quien fue promovido a Primera División durante el interinato de Martín Piñeyro). Fuera de los citados, además de Moyano y Bersano, también quedaron Facundo Lando y Alejandro Gagliardi (ambos se recuperan de lesiones musculares). Mientras que la última incorporación que hizo Villa Dálmine, el centrodelantero Alexis Vega (21 años), quien se sumó esta semana desde la Reserva de Estudiantes de La Plata, se quedó en Campana trabajando en doble turno para apuntalar su condición física. Por su parte, Guillermo Brown llega a este compromiso en una racha de cuatro encuentros sin victorias, con dos empates y dos derrotas. Y sin haber convertido goles en sus últimas tres presentaciones. Igualmente, el pasado sábado, el conjunto de Puerto Madryn sumó un buen punto en su visita a San Martín de San Juan. En ese partido, el conjunto dirigido por Nicolás Vazzoler formó con Franco Agüero; Matías Ruiz Díaz, Tobías Albarracín, Enzo Guardia, Guillermo Ferracutti; Sebastián Banega, Axel Juárez, Gonzalo Bazán, Sebastián Medina; Matías Ahumada e Iván Arbello. El encuentro de esta tarde, correspondiente a la 20ª fecha del campeonato (tercera de la segunda rueda), comenzará a las 15.30 horas y será arbitrado por Fabricio Llobet.



ANTE LA BAJA DE MOYANO, ROMERO VOLVERÁ A CONFORMAR ZAGA CENTRAL CON CÁSERES Y PASARÁ POLLACCHI A JUGAR NUEVAMENTE COMO LATERAL DERECHO. LA FECHA ARRANCÓ CON EMPATE La 20ª jornada de la Primera Nacional comenzó ayer con la igualdad que protagonizaron Atlético de Rafaela y San Telmo: La Crema ganaba 2-0 antes de los 25 minutos, pero San Telmo descontó rápido y, en el complemento, llegó al empate 2-2 que ya no se movió. En el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta fue titular el campanense Federico Recalde. Por esta misma Zona B, además de Guilllermo Brown vs Villa Dálmine, hoy también jugarán: Gimnasia (J) vs Güemes (SdE), Brown (A) vs San Martín (SJ) y Tristán Suárez vs Deportivo Morón (todos desde las 15.00). En tanto, por la Zona A se enfrentarán Quilmes vs Estudiantes de Río Cuarto (15.00) y Alvarado de Mar del Plata vs Deportivo Riestra (19.00). EL HISTORIAL: SEIS SIN GANAR Por Gustavo Belsué Villa Dálmine y Guillermo Brown jugaron 8 partidos desde que se cruzaron por primera vez en la Primera Nacional 2015. El balance: un triunfo para el Violeta, dos para el elenco de Puerto Madryn y cinco empates. El conjunto de Campana marcó 8 goles y el patagónico, 11. La única victoria de Villa Dálmine se dio el 25 de julio de 105, cuando se impuso 1-0 como visitante con gol en contra de Mariano Barale (en ese encuentro, Carlos Kletnicki le contuvo un penal a Gastón Bottino). Desde entonces, el Violeta acumula 6 encuentros sin poder vencer a Guillermo Brown (4 empates y 2 derrotas). Como visitante, el conjunto campanense sumó, además, un empate y dos derrotas. Mientras en Mitre y Puccini igualaron las tres veces que se enfrentaron. La última de esas pardas fue el pasado domingo 28 de marzo, por la 3ª fecha del actual campeonato, cuando terminaron 1-1 (goles de Maximiliano Pollacchi y Mauricio Vera). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE El domingo 18 de noviembre, por la 12ª fecha de la B Nacional 2018/19, igualaron 2-2 en un encuentro que no se jugó en Puerto Madryn, sino en la cancha de Racing de Trelew. GUILLERMO BROWN (2): Sebastián Giovini; Mauro Bazán, Christian Cepeda, Federico Rasmussen, Emanuel Moreno; Lautaro Parisi, Juan Alsina, Emiliano Agüero, Julián Bartolo; Jorge Velázquez y Franco Niell. DT: Luciano Theiler. SUPLENTES: Mateo Grasso, Matías Cupayolo, Luciano Sánchez, Fabián Monserrat, Matías Vargas, Hernán Altolaguirre y Max Rauhofer. VILLA DÁLMINE (2): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Renzo Spinaci, Emanuel Molina; Mariano Miño e Ijiel Protti. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Cristian González, Agustín Bellone, Federico Recalde, Cristian Álvarez, David Gallardo y Marcelo Estigarribia. GOLES: ST 12m Franco Niell (GB), 17m Christian Cepeda (GB), 24m Nicolás Sansotre (VD) y 42m Marcelo Estigarribia (VD). CAMBIOS: ST 16m Álvarez x Spinaci (VD), 22m Altolaguirre x Parisi (GB), 27m Rauhofer x Niell (GB), 34m Monserrat x Agüero (GB), 36m Estigarribia x Martinich (VD) y 41m Gallardo x Miño (VD). AMONESTADOS: Niell (GB) y Alarcón (VD). CANCHA: Racing de Trelew (local Gmo Brown). ÁRBITRO: Pedro Argañaraz.

En Puerto Madryn:

Villa Dálmine buscará seguir en la senda de los resultados positivos

