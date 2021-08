Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. FUGA DE AGUA "Sarmiento 131. Terrible fuga en la vereda. Casa abandonada" muestra Doris.



PEDIDO POR RAMAS "El Municipio podrá mandar un recolector de ramas a barrio Albizola calle Torres al 2600. Gracias" muestra Luis Alberto.



NO RETIRAN LOS RESIDUOS I "Quería informarles para que se haga cargo quien corresponda el estado del Punto Verde ubicado junto al Museo del Automóvil. El mismo es un desastre, ni la empresa Fueguina o la Municipalidad recogen los residuos allí depositados. Todo un foco de contaminación y desidia. Solo propaganda municipal. Es una lástima que teniendo los Puntos Verdes luego no se atiendan" muestra Claudio.



NO RETIRAN LOS RESIDUOS II "Sivori entre Saavedra y Sarmiento. Volvemos a reclamar pasan y no se llevan la basura. Espero alguna solución" muestra Iván.

#QuejaVecinal barrio Las Lomadas, en todas las calles hay montículos de ramas y bolsas de pasto sin retirar. Realizaron reiterados reclamos. "Pertenecemos a #Campanara, al menos, es lo que dice en la boleta de alumbrado barrido y limpieza" afirman los vecinos. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/INzeI0kEbX — Daniel Trila (@dantrila) August 4, 2021

7 de Agosto de 2021:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: