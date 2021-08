P U B L I C





Jóvenes y militantes de izquierda se reunieron en la plaza Eduardo Costa y cuestionaron la posición de la automotriz respecto a la falta de candidatos calificados para trabajar en su planta de Zárate. Jóvenes y militantes de espacio de izquierda se reunieron frente al Municipio para manifestar su repudio a los declaraciones de directivos de Toyota sobre las dificultades para conseguir personal calificado. Candela Bravo, precandidata a concejal por el Frente de Izquierda, apuntó contra "Daniel Herrero, que es presidente de Toyota, una de las patronales que más viene recaudando durante el último tiempo, que no paró de producir durante un minuto". "Es un tipo que levanta millones y millones por segundo y se llena la boca hablando de la juventud que no quieren trabajar, que son burros que no terminan el secundario, pero los pibes que entran a laburar en Toyota a los seis meses están con el cuerpo roto, y es producto de las altas jornadas de producción que tienen en la fábrica. Básicamente es una picadora de carne. Principalmente nos convocamos acá porque hay un ataque a la juventud que no podemos dejar pasar", manifestó Bravo. La joven sostuvo que los directivos de Toyota "no tienen ni idea de la realidad de los jóvenes que salen del secundario y es casi un sueño poder acceder a un trabajo que les deje un margen para poder pensar algo a futuro". Otro de los manifestantes de este viernes, que se identificó como Axel y aseguró no tener trabajo, sostuvo que es una "aberración" la postura de la dirección de Toyota "sabiendo que hay mucha desocupación en Campana". Además, consideró que "la escuela pública está haciendo las cosas bien, lo que está mal es las empresas hacen una diferencia" marcada entre la capacitación de los candidatos porque -en su parecer- "no se necesita ser ingeniero atómico para ajustar dos tuercas", "Se puede enseñar el oficio sin problemas", opinó el joven.







Manifestación frente al municipio para repudiar los dichos de Toyota

