Lic. Marta Giralt

La pandemia no terminó. Lo llamativo es que para mucha gente nunca empezó. Para otros significó la pérdida de padres, hermanos, abuelos. Y la mayoría encontramos que nos está empobreciendo cada vez más. Cambio de formas de trabajo que nunca habíamos previsto. Y nos tuvimos que adaptar. Formas que ahora quizás notamos que nos suman, pero nos llevó un gran trabajo acostumbrarnos a su presencia. Incorporarlas en nuestra cotidianeidad. Todos extrañamos los abrazos y los besos. Quizás esos que no dábamos. Pero extrañamos lo que hemos perdido. Porque es indudable que algo cambió. Tal es la diversidad de la vida humana que a cada uno lo toma de manera diferente. Generalizar es posible, pero se pierde el auténtico sujeto donde se expresa esa forma única en que se vivencia esta pandemia. Podría decir, para hacer una síntesis que permita abrir el tema, que hay gente que no tolera los conflictos y los niega. La negación es la forma mas primitiva de defensa. Se niega lo que nos molesta o no nos sentimos con fuerzas para afrontar. Y gente que, ante las pérdidas, se encierra como en una eterno duelo. El miedo paraliza y entonces hasta es posible pensar que las defensas de quien tiene miedo, bajan. Todos, negadores o temerosos, vivimos el temor que significa el virus y sus secuelas conocidas y desconocidas. Lo desconocido ha sido y es un incentivo para los seres humanos. Pero hay que estar bien preparados para emprender el camino del conocimiento, que, entre otras cosas, tiene como requisito la aceptación de dejar atrás lo que no sirve para avanzar. Y dejar el pasado cuesta. Lo conocido es parte de la historia de cada uno. Y habrá que procesarla y darle un lugar que sirva para seguir adelante. La pandemia es una. Pero cada uno la enfrenta de manera subjetiva. Y quizás para hacerlo, sea necesario pedir ayuda. Lic. en Psicología Marta Giralt- MP 25.316

Psicología:

Efectos de la pandemia

Por Lic. Marta Giralt

