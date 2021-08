Dra. Cecilia López





Lic. Irina Reboni Método TISO Tratamiento Integral del Sobrepeso y Obesidad Si uno realizara una encuesta general y preguntara ¿porqué comemos?, probablemente todas las personas nos contestarían lo mismo: "para sobrevivir". Aunque esto es cierto, estaríamos dejando afuera el hecho de comer por placer o para festejar con amigos o familia un evento especial. Los humanos poseemos distintos tipos de hambre, sabían??. Esto explica, en parte, por qué comemos más de lo que nuestro cuerpo nos pide. Comer es mucho más que ingerir alimentos. Comer es imaginar, compartir, recordar, sentir, elegir, decidir, analizar, olvidar, aliviar, sanar, negar…Es apropiarse de la propia cultura, de la gastronomía y hasta de la nuestra historia como Argentinos. En este punto sabemos que el hambre y el placer juegan un rol fundamental. El primero se trata de una necesidad. El problema surge cuando el apetito supera la saciedad. De hecho, una vez superados los niveles de supervivencia, las personas no comemos por hambre. Los limites entre hambre, saciedad y ansiedad son muy border, es conocido que comemos porque "lo vemos", si hay disponibilidad en la mesa es altamente probable que comamos aunque estemos satisfecho. El placer se trata del eje de nuestras decisiones, no solamente nutricionales. Los nutricionistas pecamos muchas veces por indicar planes muy restrictivos o prohibitivos, en el afán de que el paciente logre perder peso rápidamente, pero entendemos que en la actualidad eso ya no es efectivo, necesitamos que para bajar de peso SE GENERE UN CAMBIO, ese cambio tienen que ver con los hábitos nutricionales y la incorporación de actividad física como pilares fundamentales. En ambos casos asumimos que la gente, una vez que cuenta con la información adecuada, tomará sus decisiones coherentemente con su bienestar y su salud. Lamentablemente, la toma de decisiones no depende de tomar conciencia sobre los riesgos que implica comer inadecuadamente. De hecho, la mayoría de las personas sabe más o menos en qué consiste una alimentación saludable. Cuantas veces llegan a la consulta del nutricionista y lo primero que dicen es "vine porque lo intente solo y no puedo lograr bajar de peso, aunque se perfectamente lo que tengo que hacer!", les suena conocido? Además, comer saludablemente o sano suele no ser la prioridad para la población general, el interés esta puesto en las reuniones sociales, eventos o comidas familiares que recuerden los platos de la Nona. La regulación de nuestro comportamiento alimentario depende tanto de la educación como de un genuino interés personal por adquirir mejores hábitos alimenticios. Desde nuestro consultorio TISO ( Tratamiento Integral del Sobrepeso y la Obesidad) en Centro Médico Rawson, estamos 100% dispuestas a dar todo lo que nuestros conocimientos ganados en mas de 15 años de experiencia pueden brindarles. Nuestras herramientas SON DE USTEDES Y PARA USTEDES. Los esperamos!



