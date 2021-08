José Abel Perdomo

En las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) del 12 de septiembre los ciudadanos podrán elegir cuales serán los candidatos de cada espacio político para las elecciones generales del 14 de noviembre en las que se renuevan la mitad de los cuerpos legislativos. Cabe suponer que cada ciudadano debería elegir quiénes son los precandidatos que mejor encarnan la política que propone el espacio con el cual el votante se siente identificado. Debemos saber que no es necesario votar en las PASO para poder votar en las generales de noviembre y no es obligatorio hacerlo por el mismo partido que se votó en septiembre aunque parece poco coherente. Es por lo menos curioso que se pueda elegir candidatos en distintos partidos siempre que se trate de cargos diferentes, por ejemplo diputados y concejales, cuando en realidad lo que debe importar es cuál es la política que impulsarán en el cuerpo legislativo que integren y no tanto los nombres que la encarnan. Si bien las cualidades de cada candidato son importantes hemos podido comprobar que cuando esos legisladores tienen que aprobar o rechazar un proyecto de ley u ordenanza lo hacen en bloque de acuerdo al partido al que pertenecen por lo que se conoce como disciplina partidaria. Tengamos en cuenta que lo más dañino del cavernícola Fernando Iglesias no es su incuestionable patoterismo misógino y prehistórico sino que promovió o avaló sin excepción todas las políticas anti populares de Juntos por el Cambio en el gobierno entre las cuales se destacan la deuda inmoral e impagable con el FMI que afecta a varias generaciones y el empobrecimiento y quita de derechos que sufre la gran mayoría de la población. Llama la atención la creciente virulencia que se observa entre los precandidatos que amenaza convertir la campaña en una verdadera carnicería que produce un palpable rechazo en la población. Esta preocupación ha llevado a las dos alianzas que según las encuestas polarizan la elección hayan elaborado instrucciones estableciendo cómo deben actuar para tratar de calmar los ánimos y que la sangre no llegue al río. Como es previsible los grupos concentrados de la economía que incluye a los llamados medios hegemónicos de información participan decididamente de la campaña electoral a favor de aquellos partidos políticos que les garantizan sus enormes ganancias. Uno de los recursos que habitualmente utilizan cuando el gobierno intenta ponerles algún límite es infundir miedo en la población mediante reiterados intentos de desestabilización económica amplificados por los medios y comunicadores autodenominados como "independientes". Es risible escuchar que el gobierno de Carlos Saúl Menem fue un gobierno populista cuando todos saben que con la aprobación de la mayoría del peronismo implementó en lo económico un plan netamente neoliberal al que el propio Mauricio Macri pondera de manera superlativa. Como sucede frecuentemente vemos caras y agrupaciones políticas nuevas sosteniendo viejas ideas tratando de ocultar sus reiterados fracasos en la construcción de una sociedad menos desigual y más humanitaria. No debemos olvidar que la huella que dejó el ecuatoriano Durán Barba sigue estando y da la impresión que en la búsqueda de votos todo está permitido, sobre todo la mentira y el fusilamiento mediático del adversario. Debemos tener en cuenta que si bien la forma es importante lo es mucho más el contenido de las propuestas de quienes pretenden representarnos en los poderes legislativos. Hace años Rodolfo Walsh nos alertaba para que no nos dejemos conmover por las bellas almas de los verdugos.

Opinión:

A cinco semanas

Por José Abel Perdomo

