Alejo Sarna y Sergio "Very" Torres recorrieron el barrio Del Pino

Los vecinos estaban muy contentos que "Very", reconocido dirigente barrial y ex combatiente de Malvinas, integra la lista de Concejales que encabeza Alejo Sarna por el Frente de Todos. La recorrida de campaña por el barrio Del Pino fue especial por la alegría de los vecinos y vecinas. Es que un vecino del barrio, Sergio "Very" Torres, es candidato a Concejal acompañando a Alejo Sarna en la lista del Frente de Todos. Very es un reconocido vecino del barrio, muy querido por la gente por su solidaridad, su trabajo y su compromiso con la comunidad, y por sobre todo porque es un excombatiente de Malvinas, un Héroe de la Patria como lo llamaban los propios vecinos. También estuvieron presentes en la recorrida los candidatos a Concejales Mariana Quiroga y Carlos Castillo, y entre todos estuvieron charlando con los vecinos, conociendo la realidad del barrio y recibiendo reclamos por distintas situaciones que allí se viven. Sergio "Very" Torres también mostró su emoción y entusiasmo de ser parte de la propuesta de renovación que lleva a Alejo Sarna y se lo comentó a los vecinos: "Lo acompaño a Alejo porque es un buen chico, y que durante toda la pandemia yo ví que anduvo de acá para allá, ayudando a la gente, estando en todos lados. Y que me haya llamado y convocado para ser parte de su lista para mí es un orgullo enorme. Quiero lo mejor para mi ciudad y para mi querido barrio Del Pino, y eso lo vamos a hacer junto a Alejo". Al término de la recorrida Alejo estaba muy contento, contagiado por la alegría de la gente del barrio, y dijo que "esto te pone las pilas y refuerza las ganas de construir entre todas y todos, el futuro que queremos".

Alejo y Very Torres en Del Pino.



