Cantlon: "Nunca se propiciaron los espacios para buscar consensos"

El referente de Evolución Radical explicó por qué su bloque no acompañó el proyecto referido al desarrollo denominado "Cardales Chico". En la última sesión del Concejo Deliberante se trató y se votó el proyecto de rezonificación que, si es convalidado por la Subsecretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, habilitará finalmente el desarrollo inmobiliario denominado "Cardales Chico" en un predio de la Ruta 6 cercano al barrio San Jorge. Al momento de la votación, el bloque Evolución Radical no acompañó el proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo que tuvo un fuerte rechazo de un grupo de vecinos de los distintos barrios de la zona de Los Cardales y que, a su vez, esperaba el beneplácito de aquellos que ya han reservado lotes. "Tomamos esta decisión porque nunca se propiciaron los espacios para buscar consensos sobre el desarrollo y el proyecto que lo habilitaría. Y también porque ya había una comercialización que resultaba irregular y que este proyecto venía, de alguna manera, a convalidar. A nosotros nos hubiera gustado otro proceso, otro tratamiento y también disponer de la posibilidad de consensuar un proyecto final más equilibrado", explicó Axel Cantlon, presidente del bloque Evolución Radical. "No estamos en contra del desarrollo ni mucho menos del derecho al acceso a la vivienda de cientos de personas, pero tampoco estamos a favor de la pérdida de derechos adquiridos por los vecinos de Cardales, que, además, plantean válidos interrogantes sobre la capacidad y calidad de los servicios de la zona", agregó el concejal. Finalmente, Cantlon consideró que el conflicto escaló de sobremanera porque el Ejecutivo municipal "no confió en el diálogo como herramienta" y "forzó una decisión" en el Concejo Deliberante. "El Intendente terminó impulsando un proyecto para corregir una situación irregular como la comercialización de lotes en un predio en el que no está todavía habilitado ese tipo de loteo, cuando el proceso correcto debió haber sido completamente opuesto a lo que sucedió: generar primero un espacio de diálogo sobre esa posibilidad y luego elevar el proyecto al Concejo Deliberante para contar con la aprobación. Entonces, una vez cumplido eso, sí se debió haber avanzado en la comercialización. Sin embargo, ocurrió al revés y, en la discusión pública que se dio a través de los medios, el Intendente se mostró decidido a avanzar de esa manera, acompañando al desarrollador y sin abrirse al diálogo para buscar posiciones intermedias", cerró el concejal de Evolución Radical.



