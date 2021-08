SEMANA A LA BAJA El dólar blue experimentó este viernes una baja de $1, y cotizó a $178,50, por lo que profundizó la merma del día anterior. En el mercado paralelo, la divisa se mantuvo sin variaciones durante cuatro ruedas consecutivas, pero el jueves registró un retroceso, para ubicarse en $179,5. Desde el lunes, acumuló una baja de $2 en el circuito financiero informal. La semana pasada, había acumulado una baja de $4,5 y moderó las subas que se habían registrado en los días anteriores. Este viernes, se vendió a $178 en las "cuevas", y se alejó del pico histórico de cotización: en octubre de 2020 había trepado hasta los $195. Semanas atrás, en medio de una escalada, había llegado a los $185, en lo que fue su rango más alto en el año, pero luego comenzó a desinflarse.



INCREMENTAN CUPO El Gobierno Nacional anunció que a partir de este sábado se elevará a 1.700 el cupo de ingreso diario de personas a la Argentina, número que actualmente se encuentra en 1.000, en medio de las medidas que buscan ralentizar la circulación de la cepa Delta de coronavirus. "Los cupos a partir de mañana aumentan a 1.700 personas por día, con los corredores seguros y articulando con las provincias la fiscalización del aislamiento de quienes vienen del exterior para que se haga efectivo", afirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Explicó que hasta el 1 de octubre se continuarán realizando los estudios genómicos a los viajeros que den positivo para determinar el tipo de variante con los que están infectados. CRISIS TERMINAL La situación que atraviesa la empresa de electrodomésticos Garbarino no parece tener fin, ya que al cierre de locales y pedidos de quiebra se sumaron en las últimas horas solicitudes de embargos judiciales ante la falta de cumplimientos contractuales. Los empleados llevan cinco meses sin cobrar sus salarios y al cierre de varios establecimientos se agregaron los de Cabildo y Juramente, en Belgrano, y el de Once, de Pueyrredón al 400 -uno de las más importantes de la cadena-. La estimación que evalúan los empleados es que antes de fin de mes habrá más cierres, porque la asfixia financiera parece imposible de frenar y deriva en falta de pago de alquileres. Ante este complejo cuadro, los propietarios de los locales y empleados intentaron quedarse con mercadería para compensar las pérdidas y falta de pago. En los últimos días, bajaron las persianas los locales ubicados en Buenos Aires y el interior: San Martín, José C. Paz, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Tucumán y San Juan.Según trascendidos, también cerraría sus puertas el establecimiento que la cadena tiene en Villa del Parque. NOMINADO El primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, nominó al abogado Marc Stanley como embajador ante la Argentina, cuya noticia se conoció luego de la reunión que mantuvieron este mediodía el Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el presidente Alberto Fernández. La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos se realizó en paralelo a la visita que encabeza el principal asesor de Biden a la Argentina. Stanley Tiene 38 años de experiencia como abogado litigante líder y 44 años de experiencia en el gobierno y el servicio público, incluido su nombramiento como presidente de la Autoridad de Finanzas Públicas de Texas por la gobernadora de Texas Ann Richards. Según su biografía que figura en el sitio web de su estudio de abogados, "Marc es fundador de Stanley Law Group, una firma con sede en Dallas que se enfoca en acciones colectivas nacionales y litigios complejos". "Estoy agradecido por la oportunidad de servir a mi país", expresó Stanley en un comunicado que cita el diario The Dallas Morning News. Además, el abogado litigante precisó: "Si se confirma, espero construir una relación aún más sólida entre Estados Unidos y Argentina".

Breves: Noticias de Actualidad

7 de Agosto de 2021

