Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. El Guerrero representa la fuerza espiritual para seguir luchando y salir adelante. Es la conexión con la inteligencia Universal. Tiene vibración sagrada. Nos aporta la capacidad indicada para poder sobrellevar momentos difíciles y para poder salir de ellos. DÍA 13 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 13 DE LA LUNA 1 MAGNÉTICA DEL MURCIÉLAGO QUE VA DESDE EL 26/7 AL 22/8. DÍA 6 DE LA 2DA SEMANA DEL AÑO, SEMANA BLANCA DEL CASTILLO ROJO DE INICIAR. ESTAMOS EN EL DÍA 236 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR. Kin 236 - Guerrero 2 guiado por la Estrella. El Tono 2, es el desafío a pasar estos 13 días, es poder encontrar el camino del medio y no dejar que esta energía se polarice. El Guerrero 2 si esta en eje, lucha para salir adelante, pero si esta vibra esta inestable, pelea con todos, por todo y cuestiona cualquier pavada con tal de no dar el brazo a torcer. Caprichoso, discutidor provocador. Es mejor que podamos poner esta energía estable para que estos 13 días sean armónicos y no terminemos con un ojo negro. Es una Energía magnífica para sacar los estorbos del camino, para rendir laboralmente, porque nos aporta fuerza física e intelectual. Nos va a ayudar a tener plan A, B C y Z. Alta estrategia tendremos estos días con el Guerrero desafiándonos. Eso sí, podemos estar vuelteros y con ataduras emocionales, porque el inconveniente está ahí. Al Guerrero le cuesta mucho las relaciones afectivas y este año nos pide trabajar sobre vínculos y relaciones. A este Guerrero lo guía la Estrella, puede ser una trecena de estrategias políticas que nos saquen adelante o de peleas políticas, y de no poder tomar decisiones porque lo llevan a la larga. Pueden ser días también de cuestionamientos políticos. Después de esta Trecena viene la última del Tzolkin y todo se magnifica. Estamos en momentos importantes. Excelente día para planear, organizar, darle a cada cosa un lugar, acomodar, limpiar, y llenarnos de entusiasmo. Sintonizar con la Energía del guerrero y hacer Ley de ahorro de Energía es una buena opción para un día Guerrero. QUE LA PAZ SEA CON TODOS NOSOTROS. IN LAK ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Guerrero 2 - Energía del 07/08/2021 - Trecena del Águila

Por Alejandra Dip

