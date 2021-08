Efemérides del día de la fecha, 7 de Agosto

DÍA DEL MARATONISTA En esta jornada se conmemora el histórico día en que Juan Carlos Zabala y Delfo Cabrera, íconos del atletismo argentino, ganaron la Maratón olímpica. Curiosamente abundan las coincidencias entre estos atletas santafesinos que lograron la hazaña con 16 años de diferencia; "El Ñandú criollo" obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1932 mientras que Cabrera lo hizo en los Juegos Olímpicos Londres 1948. Asimismo, ambos relegaron al segundo puesto a deportistas británicos; Zabala cruzó la meta 19 segundos antes que Samuel Ferris y Cabrera 16 segundos antes que Thomas Richards. Cabe agregar que, en ese entonces, Zabala estableció un récord olímpico al finalizar la maratón con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 36 segundos además se convirtió en el maratonista campeón más joven del olimpismo (tenía 19 años): "Prometí lo cumplido. Corrí con plena confianza, haciendo marcar el paso. Si me ganaban quería que fuese uno muy bueno. Pero el mejor resulté yo".



FALLECE NINI FLORES Avelino Flores nació el 26 de marzo del año 1966 en Corrientes. Hijo del destacado bandoneonista y compositor Avelino Flores, Flores estudió guitarra, junto a su hermano Rudi, en el Conservatorio Provincial de Corrientes. Con él formaron un dúo de guitarras hasta que a los 12 años comenzó a tocar el acordeón y, posteriormente, el bandoneón. En reiteradas ocasiones, los hermanos acompañaron a su padre en su conjunto folclórico, con el que grabaron discos y realizaron presentaciones en diversas ciudades. En el año 1984 fundó con su hermano el reconocido dúo Rudi y Nini Flores y, 8 años después, se fueron a vivir a Francia: "Quedamos medio descolocados cuando aparecimos a inicios de los 80, por eso cuando salió la oportunidad del viaje a Francia, finalmente, encontramos nuestro ambiente" dijo a "La Nación". Previamente, en el año 1986, lanzaron su primer disco "Rudi y Nini Flores", luego le siguieron los álbumes "Dos de oro" (1990), "Por un nuevo camino" (1991), "Chamamé, musique du Paraná" (1994), "Por cielos lejanos" (1996) y "Refugio de soñadores" (1998), entre otros. Por otra parte, compuso "Añorando", "Un vals en París", "Noches de San Antonio" y "Corrientes norte". Falleció en el año 2016 en Corrientes.



SE LANZA "TWO GHOSTS" Un día como hoy en el año 2017, Harry Styles lanzaba el sencillo "Two Ghosts". Perteneciente al álbum "Harry Styles" (2017) y compuesto por el cantante británico junto a John Ryan y Julián Bunetta, la canción fue originalmente escrita para el disco "Made in the A.M" de "One Direction" pero al ser "muy personal" para el artista no se incluyó en el mismo: "Pero la historia era demasiado personal. Cuando comencé a abrirme para escribir mis cosas más personales, me di cuenta de que una parte de mí decía: ´Quiero cantar todo´".



Efemérides del día de la fecha, 7 de Agosto

