Una marca internacional deja el país. En este caso se trata de TheFork, una de las principales plataformas de reservas online de restaurantes a nivel global, que también tomaría una decisión similar en otros países de la región, como Brasil. Se trata de una empresa del gigante TripAdvisor, que en 2019 había comprado a Restorando, una startup regional que nació en el país y fue pionera en el rubro. "Hemos decidido parar nuestras actividades en Argentina a partir del 31 de octubre", asegura el mail que les enviaron a los usuarios. "El cierre en Argentina ha sido una decisión difícil, pero la pandemia del Covid ha supuesto un impacto repentino e importante en la economía global, y este sector no ha sido una excepción. Por eso, hemos tenido que implantar medidas de reducción de costes que incluyen una disminución de la presencia geográfica de TheFork. Por todo ello, a partir del 1 de noviembre, ni la web de TheFork ni la aplicación estarán disponibles", agregó el escueto mail. "Nuestras más sinceras disculpas por cualquier problema que esto pudiera ocasionarles", cierra el mensaje de despedida. El impacto de la pandemia en el sector es el principal motivo de la salida de la empresa del país, que además reorientará su foco en otros mercados, sobre todo Europa. Según fuentes gremiales, solo en CABA cerraron definitivamente 2.500 locales, entre ellos La Parolaccia Casa Tua, Sottovoce y La Bistecca. El diario el Cronista reporto en abril que en Puerto Madero había cerrado 12 de los 40 restaurantes del sector. De Restorando a TheFork En 2019 el grupo TheFork desembarcó en Argentina con la compara de Restorando y comenzó a desarrollar su marca a el país. Tiene, a nivel global, más de 65.000 restaurantes en 17 países. "Es una gran satisfacción anunciar este relanzamiento de la plataforma a partir de la unión con TheFork, que no sólo fortalece nuestro posicionamiento en el mercado local, sino que nos expande y conecta a una red internacional con más de 60.000 restaurantes y millones de comensales en todo el mundo, para seguir potenciando el mercado de reservas online", dijo entonces Frank Martin, cofundador Restorando y CEO TheFork para América Latina (países de habla hispana). Desde hace más de un año Martin no está más a cargo de la empresa, sino que trabaja directamente en el desarrollo estratégico de TripAdvisor. Restorando fue fundada en 2011 por Martín –Ingeniero Industrial de la Universidad Austral y emprendedor Endeavor– y Franco Silvetti y se convirtió en la principal plataforma de reservas en restaurantes de Argentina y la región. Llegó a tener operaciones en 7 países y estaba basada en Buenos Aires con oficinas en San Pablo, Chile, Bogotá y Ciudad de México. Según detalló Infobae días atrás, ya son más de 20 las multinacionales que dejaron de operar en el país. Una de las últimas fue la empresa farmaceútica norteamericana Eli Lilly. Según explicaron, la decisión se debió a un cambio de "modelo de negocio" en el país y que Laboratorios Raffo, una empresa argentina, tendrá los derechos de comercialización y registros sanitarios de sus productos. Otras empresas grandes que dejaron el país son la cadena de supermercados Walmart, la chilena Falabella y la aérea Latam. Otras aerolíneas que dejaron de operar son Air New Zealand, Emirates y Qatar Airways, más algunas que suspendieron sus vuelos por el momento –British Airways, Ethiopian, Cubana de Aviación, Air Canada, Sky y las brasileñas Gol y Azul– y otras que cambiaron sus modelos, como Alitalia. Entre las que dejaron de operar o redujeron su presencia local también están la low cost Norwegian, BASF, Axalta, PPG, Pierre Fabré, Saint Gobain Sekurit, Under Armour, Gerresheimer, Brighstar, Glovo y Asics.



Sigue el éxodo de empresas:

La principal plataforma de reservas online de restaurantes deja la Argentina

