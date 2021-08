Las chicas del Campana Boat Club debutan ante San Andrés. Y Ciudad de Campana hará su presentación absoluta en la AHBA ante Banco Central. El Torneo Metropolitano que organiza la Asociación Amateur de Hóckey sobre Césped de Buenos Aires (AHBA) retomará este fin de semana su competencia después de no tener actividad oficial desde 2019 a raíz de la pandemia de coronavirus. En este marco, las chicas del Campana Boat Club estarán debutando en la Zona 2 del Campeonato de la Primera D frente a San Andrés como locales. Esta divisional del Torneo Metropolitano se divide en cuatro zonas de 14 equipos cada una. Y en la 2, junto al CBC, están: GEBA "C", Estudiantes de La Plata, San Patricio, CUBA "B", Luján RC, Martín Güemes, Náutico Hacoaj "B", Olivos "B", Pueyrredón, San Albano, San Andrés, Regatas Avellaneda "B" y San Carlos. Por su parte, el Club Ciudad de Campana tendrá su debut absoluto en la AHBA después de haber logrado su afiliación a finales de 2019. Las Tricolores estarán participando de la Zona 3 del Campeonato F y harán su presentación frente a Banco Central. En esta divisional también se encuentran Country Mi Refugio, Banco Hipotecario "B", Italiano "D", Argentino de Rugby, Pueyrredón "B", BACRC "C", Santa Angela, Champagnat "B", Old Georgian, Pucará "D", Almafuerte "B" y Camioneros "B".



EL HOCKEY METROPOLITANO NO HA TENIDO ACTIVIDAD OFICIAL DESDE FINALES DE 2019. RUGBY: JUEGA EL CCC Por la segunda fecha del Campeonato de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana estará visitando esta tarde a Los Molinos. En su debut en la temporada, el Tricolor cayó 20-6 como local frente a Los Pinos.



Hóckey sobre Césped:

El Torneo Metropolitano vuelve a la acción

