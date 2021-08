¿RUMBO A PARIS?

En la noche europea de este viernes, todos los caminos conducían a Lionel Messi hacia Paris: el PSG asomó desde siempre como el más interesado en obtener los servicios del rosarino y, ayer, Khalifah Bin Hamad Al Thani, primo de Nasser Al-Khelaïfi, el presidente de la institución de la capital francesa, puso en su cuenta de Twitter: "Las negociaciones están oficialmente concluidas. Y se anunciarán más tarde", junto a una imagen de Messi con la camiseta del PSG, dando la transferencia por cerrada. Y posteriormente también posteó una imagen de Lionel abrazado con Sergio Ramos, uno de los flamantes fichajes del conjunto que dirige Mauricio Pochettino. Con este panorama, la foto que días atrás, estando de vacaciones, se sacó Messi junto a Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes y Marco Verratti (todos jugadores del PSG) cobra otro sentido.

Antes de toda esta aceleración de la realeza qatarí (Qatar Sports Investments es propiedad de la familia AlThani, la realeza de Qatar, dueña del PSG) por el fichaje del rosarino, el Presidente del Barcelona, Joan Laporta, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que recibió "una herencia nefasta" y que "la masa salarial del club representa un 110% de sus ingresos", situación que provocó que no se pudiera adaptar el contrato que había acordado con Messi a las limitaciones que impone el "fair play financiero" de La Liga de España. Y reveló que la única solución "era hipotecar al club por medio siglo" en derechos audiovisuales. "Pero no estoy dispuesto a hacer eso por nadie", marcó.

Y NEWELLS ES LÍDER

Mientras tanto, en Argentina, el único líder del Campeonato 2021 de la LPF es Newells, equipo del cual es hincha Lionel Messi. Con un gol de Ignacio Scocco en el final del partido, La Lepra venció anoche 1-0 a Platense en el Parque Independencia, llegó a los 10 puntos y se trepó a lo más alto, dejando atrás a San Lorenzo, Racing e Independiente, que suman 8 unidades. En el otro duelo de ayer, Sarmiento de Junín superó 1-0 como local a Rosario Central.

SIGUE LA FECHA

Este sábado, San Lorenzo tendrá la oportunidad de volver a convertirse en puntero del campeonato cuando visite a Unión de Santa Fe desde las 15.45 horas. Además, también jugarán Banfield vs Talleres (13.30), Huracán vs Lanús (18.00) y Godoy Cruz vs River Plate (20.15). Mañana domingo lo harán: Gimnasia vs Atlético Tucumán (13.30), Vélez Sarsfield vs Colón (15.45), Boca Juniors vs Argentinos (18.00) e Independiente vs Racing Club vs Racing Club (20.15). Finalmente, el lunes se cerrará la programación con Arsenal vs Patronato (18.00), Aldosivi vs Defensa y Justicia (18.00) y Central Córdoba vs Estudiantes (20.15).

PRIMERA B METRO

Hoy se juega, casi en su totalidad, la cuarta fecha del Torneo Clausura: San Miguel vs Deportivo Merlo, Fénix vs Los Andes, Defensores Unidos vs Argentino (Q), Villa San Carlos vs J.J. Urquiza, Deportivo Armenio vs Sacachispas (uno de los líderes con 7 puntos), Comunicaciones vs Acassuso y UAI Urquiza vs Cañuelas. El martes se cierra con Talleres (RE) recibiendo a Flandria (el otro puntero).

PRIMERA C

Por la 3ª fecha del Torneo Clausura hoy juegan: Lamadrid vs Argentino (M), Victoriano Arenas vs LN Alem, Deportivo Español vs San Martín (B) y El Porvenir vs Sportivo Italiano.