Entrevista a fondo con Axel Cantlon

"Como radical nunca estuve en contra de Juntos, pero sí estuve en contra del manejo político del PRO en el espacio", aseguró. En una entrevista a fondo sobre el radicalismo y su participación en Juntos, Axel Cantlon detalló su postura sobre el presente del espacio, aseguró que no se considera opositor al Intendente Abella y destacó la lista de unidad de la UCR que encabeza junto a Romina Buzzini: "En política siempre es necesario comprender que el partido y las ideas están por encima de las personas y creo que nos hemos manejado de esa manera".

Las Elecciones Primarias del próximo 13 de septiembre tendrán una interna competitiva dentro de Juntos, con la Unión Cívica Radical (UCR) presentando un candidato propio en la provincia de Buenos Aires después de muchos años. Y ese resurgir generó, a su vez, que en nuestra ciudad vuelva a presentarse una boleta radical íntegra: la que encabezan Romina Buzzini y Axel Cantlon luego de que los sectores que ambos representan alcanzaran un acuerdo de unidad para acompañar la postulación de Facundo Manes a diputado nacional.

"Hay quienes se sorprenden porque cedí el primer lugar, pero yo ya había manifestado públicamente que iba a realizar todos los esfuerzos necesarios para fortalecer al radicalismo. Siempre tuve muy claro que ésta es una oportunidad muy grande para que la UCR recupere el protagonismo que merece y que debía trabajar para ello más allá de cualquier ambición personal", explica Cantlon al respecto.

-Pero vas detrás de Buzzini, con quien estuvieron en posiciones distintas y mantuvieron cruces en los últimos años.

-En política siempre es necesario comprender que el partido y las ideas están por encima de las personas y creo que nos hemos manejado de esa manera. Con Romina siempre tuvimos enfrentamientos por la posición que el partido debía tomar en las elecciones, pero nunca ninguno de los dos dejó de reconocer que ambos queremos lo mejor para el radicalismo y que nuestro partido debe ser protagonista. Por eso pudimos ponernos de acuerdo. Además, es muy bueno que una mujer como Romina encabece la lista del radicalismo, porque nadie puede discutirle el lugar que tiene ganado en el partido. Al mismo tiempo, la decisión de Manes nos comprometió a todos los radicales y nos llevó a dejar de lado las diferencias que puedan existir para ir por el protagonismo que la UCR se merece.

-¿Para vos es un regreso al radicalismo?

-Nunca me fui del radicalismo. En los cuatro años que Macri fue Presidente y Vidal fue Gobernadora, los radicales en la Provincia de Buenos Aires no podían presentar lista para competir sin el aval del entonces Presidente. El PRO era el que elegía qué radicales se incorporaban en la lista, no había opción de primarias. Como en 2015 habíamos obtenido una buena cantidad de votos radicales, decidimos seguir intentando representar al radicalismo desde un nuevo espacio como la Unión Vecinal. La gente nos acompañó en 2017, porque entendía que había una injusticia en Juntos por el Cambio en no reconocer dentro del gobierno municipal a la minoría que legítimamente representábamos.

-¿Pero no renunciaste a la UCR?

-Mira, nunca me afilié a otro partido. Soy el apoderado de la Unión Vecinal, pero nunca me afilié. Cuando vi que las condiciones no estaban dadas para la real participación del radicalismo dentro Juntos por el Cambio y decidí presentarme por la Unión Vecinal, entendía que la UCR podría expulsarme por ello. Y que si me expulsaban, nunca más podía volver a ser afiliado. En cambio, si renunciaba podía volver a afiliarme en cualquier momento. Eso fue lo qué pasó. Igualmente, esa renuncia debía ser aprobada por el Comité local y provincial y nunca se aceptó, con lo cual siempre seguí siendo afiliado, como desde los 18 años.

-¿Qué cambió para que ésta sea "la oportunidad" del radicalismo?

-Primero y principal, el tener un candidato propio de la altura de Facundo Manes, un profesional prestigioso, nacido de la clase media trabajadora y de la universidad pública argentina, que se ha destacado a nivel mundial y que ahora asume este desafío. Su decisión de comprometerse en este momento interno y en medio de la difícil crisis en la que está sumergido el país es un ejemplo para todos. Y justamente esa es la otra razón: estamos ante un momento en que es indispensable plantearnos un rumbo desde una mirada superadora, pensando en el mediano y largo plazo.

-Pero el radicalismo sigue dentro de Juntos igualmente.

-Y me parece sano que así sea. Como radical nunca estuve en contra de Juntos, pero sí estuve en contra del manejo político de Macri y el PRO del espacio. Igualmente, desde mi perspectiva, se vienen tiempo distintos dentro del Frente: se acabó el tiempo en que el macrismo dirigía el espacio, se terminó la dedocracia. Cuando Macri fue presidente, el macrismo construyó liderazgos autoritarios, donde las minorías no tuvieron opciones para hacer valer su representación. Hoy vemos que se ha retomado la democracia interna y que ello permitirá darle un salto de calidad al espacio. Le vuelve a dar representaciones a los distintos partidos y permite ampliar el espacio en muchos distritos y ámbitos en los que antes estaba cerrada la participación. Creo que esto mejora la democracia y eso es lo que nosotros estamos buscando: ayudar a mejorar la calidad democrática del espacio, porque es lo que también pretendemos que suceda en el país. No podemos pretender un país democrático si dentro del espacio al que pertenecemos políticamente no garantiza esa democracia

-Desde el PRO Campana lo cuestionan por no haber acompañado ni al espacio ni al gobierno municipal en estos años, pero igualmente querer ser parte de Juntos en estas Elecciones.

-Creo que ésa es una mirada propia de lo que venía explicando. Nosotros fuimos parte de Cambiemos representando al radicalismo en 2015, porque entendíamos que era necesario garantizar la alternancia en el poder. De hecho, fuimos esenciales en Campana para garantizarlo a nivel local. Lo qué pasó después fue que no había democracia interna, algo nunca visto para los radicales que hacemos de las elecciones internas una costumbre sagrada. Por eso decidimos conformar una Unión Vecinal donde podamos seguir representando lo mismo y la gente no solo nos acompañó, sino que nos dio dos bancas en el HCD. Igualmente, vale aclarar dos cuestiones. Por un lado, en este período, nosotros acompaños al menos el 90% de los proyectos del oficialismo. Y por el otro, entiendo que la pertenencia a un espacio no significa un alineamiento ciego u obsecuente. Por el contrario: las diferentes visiones lo hacen más amplio y mejor. En su momento hemos cuestionado lo que creímos que era cuestionable, pero, como te decía, también hemos acompañado la gran mayoría de los proyectos que llegaron al HCD. Siempre estuvimos dispuestos a reconocer el liderazgo del Intendente, pero no a ceder nuestra identidad y nuestra posibilidad de opinar. Finalmente, la falta de democracia interna nos dejó afuera del espacio y no tuvimos la opción de discutir ciertos temas de manera interna. Hoy la situación es distinta y no sólo vuelve a haber democracia interna, sino que el radicalismo viene a reclamar el protagonismo que merece dentro del espacio. Pero, más allá de eso, a la larga, siempre hemos actuado en base a la representación que los vecinos nos otorgaron y eso nos deja muy tranquilos.

-¿No te considerás opositor a la gestión de Abella?

-No. Me resulta imposible considerarme un opositor porque he marcado diferencias. De hecho, no estoy en contra de la gestión de Abella, porque los cambios con relación a las últimas gestiones del peronismo son notables. Es más: la extensión de la avenida Rivadavia, la rotonda que hará ahora en la zona del McDonalds, el edificio municipal para reducir los alquileres, la monotasa para pequeños contribuyentes y muchas otras cosas más fueron propuestas nuestras realizadas en 2015.

-Pero usted ha hecho marcadas críticas en el tratamiento de la Rendición de Cuentas o proyectos clave como el Presupuesto.

-No han sido palos en la rueda, sino cuestionamientos a situaciones que consideramos que son parte de nuestra identidad. El acceso a la información pública es algo que venimos reclamando desde hace muchos años, antes a la gestión de Abella, y es un derecho que mejora la calidad y la participación democrática. Sí hemos rechazado proyectos de reformas sustanciales cuando no contaban con el consenso de la ciudad. Siempre nos quisieron mostrar como opositores, cuando en realidad sólo hemos tenido el coraje de decir lo que pensamos. A su vez, también hemos marcado nuestra posición en temas significativos como el tratamiento y la disposición de los residuos sólidos urbanos, tarea que hoy se lleva el 15% del presupuesto municipal anual y sobre la cual hemos presentado alternativas. O sobre la reforma a la ordenanza fiscal e impositiva que ha generado grandes aumentos para los vecinos. Nosotros estuvimos en este Frente y ahora volvemos a estar, esperando que se mantenga la democracia interna que existe hoy y que se abra la discusión interna, sin} alineamientos obsecuentes, conduzca quien conduzca.

-¿Y qué situación le gustaría que cambie de la actual gestión municipal?

-Algunos temas ya los hemos tocado y son parte de nuestra identidad, como el acceso a la información pública. Otros serán parte de nuestra plataforma para esta Elecciones y los daremos a conocer durante la campaña. Y otros espero poder discutirlos internamente en este proceso y lo que vendrá luego. Pero también me gustaría marcar que Campana es una ciudad con excelentes profesionales y con vecinos de enorme vocación, por lo que me preocupa que las últimas gestiones municipales se hayan cerrado sobre círculos familiares y un puñado de amigos. Incluso, en la actual gestión eso ha empeorado, porque muchos de esos amigos de la familia ni siquiera son de Campana.

-¿Qué espera de estas Elecciones?

-Estas elecciones perfilan el 2023, tanto a nivel nacional como provincial y local. Y hay que afrontarlas con esa mirada. Cuando dialogamos con los vecinos es fácil identificar sus problemas: hoy falta trabajo, sobra inseguridad y la inflación genera cada vez más angustia. No son problemas de ahora, son problemas que se vienen arrastrando desde muchos hace años y que la pandemia ha agudizado. Por eso necesitamos pensar en proyectos serios que, más allá de las urgencias diarias, definan soluciones en el largo plazo. Si no lo hacemos, estos problemas seguirán agravándose tal como viene ocurriendo desde hace más de una década.

-¿Y qué rol juega Manes en escenario?

-La decisión de Facundo de participar de estas Elecciones vino a confirmar que, más que nunca, es momento de comprometerse. Entendemos que la sociedad está frustrada y tenemos el deber de convencerla de que vale la pena cambiar y desarrollar un proyecto colectivo que nos permita crecer de una vez por todas. Entiendo que el PRO fracasó en ese sentido; que el Frente de Todos ha sido parte del problema en el pasado y hoy no es ahora la solución. Por eso es momento de tomar un camino distinto. Ya conocimos los dos extremos de la grieta y si queremos llegar a un lugar distinto es tiempo de tomar un camino distinto. Por eso estoy convencido que es el momento del radicalismo.



