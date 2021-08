» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 08/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Robo de cables y violación de domicilio









Dos malvivientes de entre 20 y 30 años, forzaron el portón de una vivienda de Colón y Sivori, pero al no poder ingresar al domicilio propiamente dicho, se llevaron los cables de alimentación eléctrica entre el pilar del medidor y la vivienda. Una vecina que vio la escena, llamó al 911. Los patrulleros llegaron a los pocos minutos, pero no dieron los sospechosos.

#Dato intentaron ingresar en una vivienda de Colon y Sívori, aparentemente no pudieron abrir, pero robaron cables de afuera. Era un hombre de 30 años y otro mas jóven. Una vecina llamó al 911, agradecen que los patrulleros llegaron enseguida. Solicitan colocación de cámaras. pic.twitter.com/ywUyD4lvr7 — Daniel Trila (@dantrila) August 7, 2021

