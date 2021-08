Sergio Roses

La importancia de la renovación de la dirigencia radica sustancialmente en la promoción de la participación activa de los ciudadanos que, comprometiéndose con valores y no con banderas políticas, asumen un compromiso frente a la sociedad. Gente que desde su quehacer, profesión u oficio, se preocupa por el prójimo y el bien común. Es necesaria y vital esta participación. En este plano, Espacio Plural priorizó al ciudadano común en su lista con la clara intención de lograr un efectiva y constructiva participación ciudadana. Una representación cabal de los ciudadanos y sus valores; y no de un partido. Al contrario, en la lista que encabeza Mariano hay una gran mayoría de vecinos de Campana que se atrevió a dar un paso en su compromiso con el país y la ciudad. Existe una diferencia clara y visible entre responder a un lineamiento político determinado y responder a los valores que reclama la sociedad en su conjunto. Así, si observamos los discursos políticos de varios candidatos con discurso común, encontramos las remisiones permanentes al pasado como causas exculpatorias de varias cuestiones que afligen a la sociedad, promesas abstractas y ningún proyecto tangible en ningún sentido. Estos lineamientos no son más que confrontaciones políticas y una vez más, sin escuchar las demandas, están dirigidos a promesas sin proyectos, al logro de sumar votos para acceder a cargos entre otras cuestiones relacionadas al poder. Pero en ningún momento se constituye un discurso de proyectos concretos y por ende exigibles por la ciudadanía. En ningún momento encontramos en ellos propuestas sobre recuperar valores como el trabajo, la educación, la paz social, la eliminación de la pobreza y la marginación, recuperar la inversión, o la inserción de nuestro país en un mundo cada vez más interrelacionado, en definitiva, acerca de la construcción de un futuro cierto y posible. En general las manifestaciones desde lo político partidario son intangibles y abstractas. No debería ser excluyente no coincidir en lo partidario sino coincidir en las metas y los valores para lograrlas. Hacer más con todos los que asuman el compromiso de valores, trabajar en conjunto para el futuro y terminar las confrontaciones. Espacio Plural nació desde "Juntos", como un espacio político para promover la participación ciudadana, y el aporte de ideas y proyectos. Es un espacio abierto para todos los campanenses preocupados por el presente y futuro. Los esperamos!! Sergio Roses - Contacto: espacioplural@outlook.com

Opinión:

Cuál es la importancia de los nuevos actores en la política

Por Sergio Roses

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: