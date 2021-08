Lagar y Altimari, del espacio Vamos con Vos, presentaron su lista de candidatos

"Somos una nueva fuerza, que viene a trabajar junto a los vecinos para encontrar soluciones a los problemas de todos…" En un sencillo y cuidado encuentro de todos los integrantes de la lista de vamos con vos, los referentes del espacio Octavio "Chiche" Lagar y Noemi "Katty" Altimari, presentaron a los candidatos a concejales y consejeros escolares de la lista de Vamos con Vos Campana que se presentarán en las elecciones PASO del proximo 12 de setiembre. En la presentación destacaron "Somos una nueva fuerza, que viene a trabajar junto a los vecinos para conciliar desde nuestro lugar, soluciones a sus problemas y necesidades…" expresaron. "Venimos con la intención y el compromiso del dialogo con los distintos sectores y el ejecutivo municipal, no formamos parte de ninguna grieta, priorizamos llevar iniciativas al Concejo Deliberante que atiendan a las problemáticas de todos los habitantes de Campana. Hemos elegido mujeres y hombres que conocen la ciudad, que la viven y transitan todas y cada una de sus calles, que tienen pasión, responsabilidad y compromiso. "La lista está compuesta en su mayoría por gente que hace su primera experiencia como candidatos y también por gente que viene a aportar su conocimiento sobre diversas temáticas que nos permiten construir el camino hacia la ciudad que queremos" afirmaron. "Agradecemos a todos y cada uno de los candidatos, desde el primero al último, agradecemos a quienes forman parte del equipo también aun sin participar en una lista, porque se suman a este proyecto de manera desinteresada, poniendo al servicio de todos su capacidad y trabajo". Priorizando el sentido de unidad, Octavio y Katty, dicen estar muy satisfechos, "pusimos el proyecto por delante y con la unidad, lo estamos transformando en una alternativa fuerte para todos los vecinos". "Estamos convencidos que cuando decidimos acompañar a Florencio Randazzo lo hicimos compartiendo valores y principios, no venimos a vivir de la política cada uno de nosotros tiene y vive de su trabajo. ´Vamos con Vos´, en ese vos, donde queremos ver reflejada cada pyme, cada comercio, cada industria, también a cada laburante, productor o comerciante, cada educador, y acompañar y defender a cada joven, trabajador y jubilado. a todos y todas los que ven que su situación está cada vez peor y quieren otro camino. sin duda el tiempo de pandemia agudizo aun mas los problemas y es fundamental estar unidos, amigar la política con la sociedad civil, para que unidos podamos salir adelante. y sabemos por ello que los vecinos nos acompañaran con su voto el próximo 12 de setiembre" dijeron los precandidatos. "Estas elecciones permitirán si los vecinos nos acompañan a darle mayor representatividad a los distintos sectores políticos, ampliar el espacio de la participación y mejorar las decisiones de manera democrática. Creemos fundamental fortalecer el Concejo Deliberante como ámbitos democráticos donde a partir del consenso y el diálogo se proyecten póliticas que nos permitan vivir en una ciudad que merece ser vivida" remarcaron. CANDIDATOS A CONCEJALES En el primer lugar de la lista, Octavio Chiche Lagar, reconocido comerciante de la ciudad y actual presidente de la Cámara de Comercio e Industria (CUCEI). En segundo lugar Noemí Katty Altimari, profesional independiente con amplia trayectoria política. El tercer candidato Alejandro Zapata del sector gremial, del sindicato de Vigiladores y Seguridad. El cuarto lugar Adriana Berón, vecina destacada, comerciante de muchos años de actividad. Quinto lugar Fernando Bustos del sector de mediano empresario. El sexto lugar Liliana Albarenque, fotógrafa y microemprendedora. En el séptimo lugar Roberto Tito Cocilova, querido vecino y comerciante de muchos años. En el octavo lugar Gabriela González, docente y reconocida deportista. Noveno lugar Favio Coletta, del ámbito político y empleado. Y el décimo lugar Alejandra Hidalgo del area de maestranza y gastronomico. todos militantes comprometidos con sus vecinos. Como Consejero Escolar, acompaña Maximiliano Fornarini, abogado con diversas maestrías, quien además trabaja en el Ministerio de Salud de la Nación, quien en forma conjunta con Hernan Stibanelli, Economista y Jefe de Transferencias a Provincias en Dirección de municipios saludables, también del Ministerio de Salud. Tomas Buzzi es precandidato a Diputado Nacional por el espacio Vamos con Vos, y junto a Eduardo Britos, joven estudiante; coordinan la Comisión de Educación y Jóvenes del equipo. Asimismo Gladys Gil, nuestra segunda consejera, es enfermera y socorrista en Cruz Roja. "Hemos nombrado algunos de los integrantes del equipo pero no queremos dejar de agradecer también la participación de Alexis Antunez, Lorena Leguisa, Sandra Santa Cruz, Sebastián Osorio, Jésica Benitez, Sergio Magot, Gabriela González, Lucas Parla y Giselle Ojeda. Nacimos como un espacio participativo, que incorpora la voz de todos, con ellos compartimos la vision que campana necesita un cambio y queremos ser una nueva opcion que se enfoque en propuestas para construir futuro" concluyeron.

