» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 08/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Randazzo:

"Estoy convencido de que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no van a transformar nada"









Pidió una "oportunidad" para su fuerza política. Argumentó que el macrismo "fracasó absolutamente" y que siente "la misma decepción que la mayoría de los argentinos" por la gestión de Alberto Fernández. El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, dijo que está "convencido" de que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio "no van a transformar nada" en la Argentina y, en ese sentido, pidió un voto de confianza a la alternativa política que lidera de cara a las próximas elecciones. El referente de "Vamos con Vos" subrayó que "el macrismo fracasó absolutamente" durante sus años de Gobierno y "el kirchnerismo volvió pero no supo conformar las expectativas que tenía la sociedad". "Estoy convencido de que estas dos fuerzas no van a transformar nada. De hecho ya tuvieron la oportunidad de hacerlo", dijo el ex ministro de Interior y Transporte. "Las políticas que llevaron adelante fracasaron. ¿Qué más tiene que pasar para que nos den una oportunidad?", se preguntó. "¿Vamos a seguir persistiendo en lo mismo? Por que se cree que haciendo lo mismo vamos a tener diferentes resultados?", continuó. Para Randazzo, "es necesario que la Argentina y en este caso la provincia de Buenos Aires tenga una alternativa política a estas dos fuerzas que vienen disputando en los últimos años y nos han llevado al fracaso en la Argentina". "Dato mata relato y los datos son alarmantes. Hace 10 años que la Argentina no crece, la inflación va a tener una inflación superior al 50%, los niveles del pobreza en el Gran Buenos Aires son de más del 50%. El 51% de los trabajadores están en la informalidad. Los servicios públicos que presta el Estado no son de calidad, tanto en educación como en seguridad y salud", advirtió. "En la escuela pública ni siquiera tienen clases, pero no producto de la pandemia sino desde hace rato. En la escuela pública han quedado los hijos de los pobres cuando en realidad la escuela pública era la que igualaba oportunidades", reflexionó. Consultado sobre el Gobierno de Alberto Fernández, Randazzo aseguró que siente "la misma decepción que siente la mayoría de los argentinos". "Es imposible pensar que la Argentina puede desarrollarse con el nivel de inflación que hay y el nivel de exportaciones que hay", dijo, y agregó que "este es un rumbo que nos lleva a ningún lado y ese rumbo ha sido tomado por el Gobierno de Macri y por el actual Gobierno de Fernández".



Randazzo:

"Estoy convencido de que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no van a transformar nada"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: