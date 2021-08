» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 08/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Demos el paso por un radicalismo fortalecido

Por Romina Buzzini













Romina Buzzini

Dar el paso el próximo 12 de septiembre, es nuestro mayor objetivo, sabemos que si logramos un buen resultado dentro de la interna de Juntos, el rol partidario de cara al 2023 será otro. Hace 27 años que milito en la Unión Cívica Radical de Campana y es la primera vez que encabezo una lista de precandidatos. Se trata de una responsabilidad muy grande, pero la enfrento con el apoyo de todo el equipo que hemos logrado construir priorizando los valores que nos unen por sobre las diferencias que nos separan. En el 2015 fui por 2 años subsecretaria de Desarrollo Social, y desde 2017 a la actualidad soy concejal del Bloque Juntos que integran la UCR, el PRO y la CC. En este tiempo, he trabajado con muchos vecinos diversos temas que tienen que ver con el día a día de los campanenses, y voy a seguir haciéndolo con el mismo compromiso con el que hace 27 años comencé a militar en el radicalismo. Quiero lo mejor para mis vecinos, y quienes me conocen lo saben: muestra de mi compromiso militante y mi vocación por la política, son estos 7 años al servicio de Campana, durante los cuales postergue una carrera como empleada en el Poder Judicial bonaerense, más aun desde hace unos años donde me encuentro estudiando la carrera de abogacía, la cual finalizare el año próximo. Acompañada por Axel Cantlon, nos daremos a la tarea de poder volver a poner a nuestro partido centenario en el protagonismo de la vida política campanense. A lo largo de estos años muchos de ustedes me han manifestado en distintas oportunidades que querían ver al radicalismo de pie, que teníamos que luchar por nuestros vecinos, y que veían en nosotros la capacidad y vocación que Campana necesita para seguir creciendo con desarrollo. Ese momento llegó y es ahora: acompañando la precandidatura de Facundo Manes como Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, sabemos que es la oportunidad que los radicales tanto ansiamos tener. En el último tiempo hemos logrado llegar a consensos que nos permitieron construir la unidad en Campana. Hoy enfrentamos las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias con una lista que refleja esa conducta, entendiendo que hay que recuperar los valores y los principios que nos hicieron ser una gran nación. Son tiempos de liderazgos grupales, donde todos debemos poner nuestro granito de arena para construir una alternativa superadora de cara al futuro. No podemos renunciar a la Argentina, tenemos la obligación de trabajar juntos para hacerla fuerte, próspera y llena de oportunidades para todos. Los invito a dar este paso juntos a nosotros, por un radicalismo renovado, fortalecido y con un mayor protagonismo dentro del frente político que nos contiene. Romina Buzzini - Precandidata a primer concejal por la UCR

Opinión:

Demos el paso por un radicalismo fortalecido

Por Romina Buzzini

