Corazón electromecánico

La Auténtica Defensa sigue repasando la oferta educativa de la Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes", la de mayor matrícula en su modalidad de la zona. En este caso nos adentramos a la especialidad de Electromecánica, tradicional fuente de técnicos y profesionales de la industria. Es el corazón de la escuela, definen sus autoridades. Una afirmación apoyada sobre la trayectoria de la especialidad formando técnicos y profesionales para la industria de la región. Se trata del área de Electromecánica de la Escuela Secundaria Técnica Nº1 "Luciano Reyes", que hoy afronta el desafío de acompañar a cientos de jóvenes a través de los nuevos desafíos que presenta el desarrollo tecnológico. Porque si bien los conocimientos en metalúrgica y mecánica pueden haber encontrado un techo provisorio, la automación y la robótica están dinamizadas por la vertiginosa digitalización, acelerada ahora a su vez por las restricciones que impone la pandemia. Esto motiva la aparición de innovadoras soluciones para los diferentes tipos de industrias, con cadenas de fabricación cada vez más gestionadas con herramientas de programación, big data, almacenamiento en la nube e inteligencia artificial. "Obviamente en la especialidad vemos la parte mecánica de reductores y motores, todos los equipamientos de base que los estudiantes pueden encontrar en una industria; pero también abarcamos lo que es electricidad, programación de automación y robótica, campos que han avanzado muchísimo y a los que estamos aggiornándonos de forma permanente", comenta Mario Sánchez, docente coordinador de Electromecánica en la Luciano Reyes. Sánchez se incorporó hace pocos años a la institución y se puso como meta "darle una renovación" a los contenidos y su abordaje con el objetivo de que los estudiantes "tengan una sólida experiencia previa antes de involucrarse en una industria". Anahí Moyano, vicedirectora de la escuela, destaca que "Mario vino a profesionalizar la especialidad desde su organización y uso de la tecnología", pero que a la vez "vino a humanizarla, mejorando el trabajo en equipo entre los docentes y el vínculo con los alumnos, un tema que fue difícil durante la virtualidad". La enseñanza remota supuso un replanteo importante a Electromecánica, que junto a Mecánica son tal vez las dos especialidades de la Reyes que más dependen del hacer y el "meter mano", con los talleres siendo un espacio donde la creatividad y habilidades de los estudiantes se pone a prueba. En 2020 el contexto sanitario impidió el desarrollo de las actividades técnicas en estos espacios. Y este año la obra de reforma integral que está llevando a cabo Tenaris también supone ajustes en el esquema de cursada. El esfuerzo valdrán la pena: la inversión de 58 millones de pesos -la más grande en infraestructura educativa que la compañía realiza desde la construcción de la ETRR- implica una ampliación de 600 m2 cubiertos y puesta en valor del ala de talleres, lo que mejorará el lay out del establecimiento y brindará mayor comodidad a los estudiantes y docentes. "Tenemos puesta mucha esperanza en este proyecto", confiesa Mario. "Esperamos contar con un área de automación donde podamos implementar contenidos que ya estamos pensando para que los estudiantes egresen de la escuela con los saberes que necesitarán el día de mañana". Esos conocimientos incluyen también neumática, electroneu-mática, programación de PLC e instrumentación, una aplicación nueva que la especialidad quiere profundizar debido a una necesidad que detectaron del sector de refinación de combustibles, muy consolidado en la zona. Por su recorrido y orientación a la realidad del sector productivo regional, uno de los polos industriales más importantes del país, la especialidad de Electromecánica de la Reyes acapara la atención de las empresas a la hora de buscar técnicos. "El año pasado, luego de la promoción, fue una de las especialidades más pedidas desde el primer instante y eso habla de cómo Electromecánica se posiciona fuera y dentro de la escuela", señala Cecilia Paternoste, otra de las vicedirectoras de la Reyes. Para estar en ese mapa de reclutamiento, una de las claves es la capacitación permanente. Mario Sánchez y docentes de la especialidad por estos meses participan de un entrenamiento de Festo -empresa alemana líder del sector de automación industrial- al que fueron invitados por la ETRR y en cuya organización también está involucrada la UTN San Nicolás. Además, la ETRR comprometió contenidos técnicos específicos para ser aplicados en las dos nuevas Aulas Tecnológicas de GEN Técnico que Tenaris inauguró en el Centro Educativo Digital del Municipio, espacio en el que los estudiantes de la Reyes tendrán prioridad de uso. "Es importante perfeccionar a los profesores para que cumplan la función de instructores", remarca Sánchez. El camino propuesto por Electromecánica no solo ofrece la posibilidad de una pronta salida laboral, sino que pavimenta el acceso a la formación superior. Varias opciones están disponibles en la UTN Facultad Regional Delta: las tecnicaturas universitarias de Mantenimiento Industrial, Procesos Industriales, Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas y Programación, junto a las carreras de grado de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica. "La orientación suele recibir chicos con voluntad de trabajo. Son todoterreno, les gusta mucho poner el cuerpo y aman su orientación, la defienden y generan un fuerte sentido de pertenencia: a veces incluso les cuesta entender cómo un hermano menor o amigo decide no seguir Electromecánica para elegir otra especialidad", revela Anahí Moyano, quien añade: "También notamos que en las prácticas profesionalizantes externas se adaptan a la tarea que haya, son muy versátiles. Les digo a los padres que tengan hijos con estas características que no duden en inscribirlos a Electromecánica porque la van a disfrutar".

