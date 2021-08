» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 08/ago/2021 de La Auténtica Defensa. A través de la lectura se ayuda a la salud









Se trata de la novela policial "El Arquitecto" de Víctor Racedo. Los beneficios económicos del mismo, serán destinados a la campaña de donación que Rotary Club Campana está realizando para comprar un Ecógrafo para el Hospital Municipal San José de nuestra ciudad. "Dado su característica de proyecto para la comunidad, es muy importante conseguir la colaboración de toda la población para poder llevarlo a cabo. Cualquier donación, por pequeña que sea, ayuda a ese objetivo" expresó Walter Waisman desde el Rotary Club. Víctor Racedo es un conocido vecino de nuestra ciudad, que además de su carrera y trayectoria como doctor, tiene su faceta literaria a flor de piel. En 2016 presentó su libro "Como San Cayetano" que tuvo excelente recepción por parte de los lectores. En esta oportunidad es noticia ya que luego de cuatro años de investigación y aprendizaje en noviembre del año pasado lanzó "El Arquitecto". Se trata de un "apasionante libro del género policial", como lo calificó la crítica especializada, cuyo lanzamiento estaba previsto para la Feria del Libro 2020 que por motivos asociados a la pandemia no pudo llevarse a cabo. Es importante destacar que quienes adquieran el libro además de disfrutar de su trama apasionante, estarán contribuyendo a la campaña de donación que Rotary Club Campana está realizando para comprar un Ecógrafo para el Hospital Municipal San José de Campana. La novela describe la vida de un inmigrante, hijo menor de una viuda de la post guerra que decide emigrar a Buenos Aires en busca de un pariente que nunca encuentra, pero que logra éxito gracias a su tenacidad y disposición al trabajo. En el camino hacia ese éxito, conoce y se hace amigo de personas importantes para el que en algunos casos, más tarde serán muy conocidas, por ejemplo una de ellas es Benito Quinquela Martín. Cuando está en la cima de su éxito personal comienza a vivir experiencias extrañas e incomprensibles para él, que llevan al desarrollo de una trama apasionante. "El libro tiene más de veinte capítulos, cada uno de ellos desarrolla la geografía del Buenos Aires de esa época y los entresijos de la historia central que culminan con un final inesperado" detalla Racedo en diálogo con La Auténtica Defensa. El prólogo fue realizado por la escritora Matilde Strobino. "Si bien es una trama ficticia, está muy ligada a los lugares y geografía de Buenos Aires en un periodo que va desde la post guerra a la década del 70 aproximadamente y todas las situaciones que se narran no contienen fantasía, sino que son hechos imaginarios pero naturalmente posibles". PROYECTO ECÓGRAFO Una de las prioridades de Rotary Club Campana es la Salud de la comunidad de Campana. En línea con ese objetivo, desde el Rotary consultaron a las autoridades del Hospital Municipal de Campana si existía alguna necesidad importante para esa institución, que tuviera impacto en el mejoramiento del servicio de salud que se ofrece a la población. Surgió así la necesidad de dotar al Hospital Municipal con un ecógrafo adicional al que ya posee, para poder reducir los tiempos de los turnos para estudios que se realizan con ese equipamiento. Con esa información, Rotary Club Campana además de decidir hacer un aporte económico con ese objetivo, comenzó a trabajar en un proyecto que incluye una campaña de donaciones comunitarias para poder reunir los fondos para la compra de un equipo como el mencionado. Walter detalló que el tiempo promedio estimado de un proyecto de esta envergadura es de entre dos y tres años aproximadamente para poder completarlo, debido a la necesidad de contar con los fondos requeridos que son importantes. A tal efecto se realizaron videos de apoyo al proyecto por parte de personas conocidas del ambiente artístico, deportivo, etc., los que fueron difundidos por los medios periodísticos locales y las redes sociales lo cual permitió comenzar a recibir donaciones para el mismo. "Una de esas donaciones fueron los 200 libros de "El Arquitecto" que donó su autor, Víctor Racedo que se están vendiendo con éxito quedando pocos ejemplares disponibles y también se recibió una donación de una obra pictórica de una artista plástica de Capital Federal, la que fue vendida a beneficio del Proyecto Ecógrafo" expresó Waisman. El libro, tiene un valor de $800. Para poder adquirirlo, hay que ingresar a la página web de Rotary Club Campana: rotaryclubcampana.org y abonarlo con tarjeta de crédito o débito, o poniéndose en contacto con algún socio del club rotario local, en Librería Byblos o llamando al 3489-15-598000. Asimismo se habilitó la posibilidad de realizar donaciones a través de una cuenta de Mercado Pago, a la cual se puede acceder ingresando en la página web del club, rotaryclubcampana.org "Dado su característica de proyecto para la comunidad, es muy importante conseguir la colaboración de toda la población para poder llevarlo a cabo. Cualquier donación, por pequeña que sea, ayuda a ese objetivo", cerró.









A través de la lectura se ayuda a la salud

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: