» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 08/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Quienes tuvieron Covid-19 y no se vacunaron tienen el doble de riesgo de volverse a contagiar









Lo asegura un estudio realizado en Estados Unidos. Quienes no se habían inmunizado tuvieron 2,34 veces más posibilidades de ser reinfectadas con coronavirus en comparación con las que tenían el esquema completo de inoculación con Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Un estudio realizado en Estados Unidos asegura que las personas que tuvieron coronavirus y, luego, no se vacunaron, tienen doble riesgo de volver a contraer la enfermedad. El estudio se realizó en 246 adultos de la ciudad de Kentucky que tuvieron covid-19 entre mayo y junio de este año, después de haberlo tenido por primera vez en 2020, a los cuales compararon con 492 personas de un grupo de "control". Según el informe, las personas que no se habían inmunizado tuvieron 2,34 veces más posibilidades de ser reinfectadas con coronavirus en comparación con las que tenían el esquema completo de inoculación con Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. No obstante, los investigadores indicaron que todavía no se puede clarificar la duración exacta de la inmunidad que se adquiere tras la infección, la cual podría verse alterada por la aparición de nuevas variantes, como la Delta. Algunos análisis evidenciaron, a partir de muestras de sangre de personas contagiadas por la cepa originada en Wuhan, China, que la respuesta inmunitaria era débil frente a la variante Beta, identificada por primera vez en Sudáfrica. En cuanto a la variante Delta de coronavirus, que logró tener predominancia en varios países del mundo y comienza a manifestarse en Argentina, los especialistas dicen que es hasta 90% más transmisible que las anteriores. Respecto a la inmunidad que logran las vacunas frente a la cepa originada en India, los expertos precisaron que la inmunización es buena para prevenir las internaciones, los casos graves y la mortalidad pero no para prevenir el contagio. En el caso de Argentina, se empezaron a registrar los primeros casos de la variante Delta, por lo que desde la comunidad científica llaman a las personas a completar los esquemas de inoculación a través de la combinación de fármacos de distintos laboratorios. Vale recordar, que la semana pasada el Gobierno nacional habilitó la aplicación de segundas dosis de Moderna o AstraZeneca en quienes hayan recibido el primer componente de Sputnik V. La decisión se tomó después de que se conocieran los resultados preliminares de un estudio sobre combinación de dosis contra el COVID-19 en el país, que demostró la eficacia de la alternativa para combatir el virus en caso de escasez de vacunas. Es por ello, que los especialistas salieron a apoyar la decisión del Ejecutivo e invitar a la población a inmunizarse para asegurar la inmunidad antes de la inminente circulación comunitaria de la preocupante cepa Delta.



Quienes tuvieron Covid-19 y no se vacunaron tienen el doble de riesgo de volverse a contagiar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: